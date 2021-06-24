建商百億造鎮地標助攻 海線登漲幅王

台中海線近年被政府列為重點投資區域，包括台中海洋生態館、清泉岡機場擴建、三井台中港 Outlet 二期擴建，以及光田醫院向上院區及和商順利的中港加工出口區，近萬就業機會，帶動海線 6 年激增破萬人口，房市交易 5 年增 8 成，去年房價漲幅更一舉躍居台中第一。台中港特區，擁有「海港、空港」雙港計劃優勢，生活機能逐漸到位，加上鄰近的沙鹿區房價漲幅已高，在比價效應下，吸引購屋族陸續湧入，讓區域房市在利多、買氣與新推案帶動下，漲幅直逼 15％，成為去年中部房市的「漲幅王」。

區域仲介分析，清水成為漲價王的關鍵，是最早搶進台中港特區的「造鎮王」遠雄，連推 8 期逾 140 億、共 2,600 戶的「遠雄之星」，重現「造鎮奇蹟」所致，讓海線成為的超級大磁鐵，在 1 字頭首購產品即將絕版的台中房市，磁吸買盤湧入，同時也帶動富宇、櫻花、長虹、春虹、協和、聖璽、聚力、佳福、和唐等上市櫃建商與在地建商蜂湧進海線推案。

遠雄房地產副專錢儀峰表示，遠雄不單進入最早，更是規模最大、地段最好。遠雄在廣達 117 公頃的台中港特區擁有 1.2 萬坪土地，且距離三井 Outlet、清水國民運動中心僅 5 至 10 分鐘車程，複製林口、三峽造鎮經驗，讓「遠雄之星」系列憑藉「1 字頭單價、低總價、高 CP 值」三大亮點，深受首購家庭青睞。

遠雄在台中海線推出 8 期造鎮案，已交成 2000 多戶，帶動海線成漲幅王。(圖: 業者提供)

接續「遠雄之星 8」在今年年後完銷的氣勢，第 9 案「遠雄幸福成」，預計第三季進場，位於八德路與八德二路，基地面積達 6,782 坪，預計打造區域最高 8 棟 28 層樓高地標建築，總銷約 140 億元，是遠雄在台中海線最壯闊的作品。同時，為因應疫情前湧入的詢問熱度，現階段現場也導入線上預約、分流賞屋的貼心服務。

台中海線的交通機能完備，具備海空港、國道 3 號、台 61 線等聯外道路完善等優勢，通過特五號道路（中科西南向聯外道路）連接海線與中科，即將於 2022 年完工；除了規劃中的大台中山手線外，台中捷運綠線日前已重新通車，藍線及橘線機捷的規劃備受期待。