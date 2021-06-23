無畏疫情 勤美集團旗下璞真建設加碼12.5億元北市獵地

根據最新實價揭露資料顯示，5 月疫情嚴俊，勤美 (1532-TW) 集團旗下的璞真建設仍斥 12.5 億元，買下北市士林區至善路一段上的 757 坪土地，疫情嚴峻與央行的土地融資管制下，開發商仍看好後疫情復甦商機，擇優進場購地。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從一些地上權的土地標售與實價成交的土地資料來看，開發商對於短期疫情雖然謹慎但並未悲觀，加上不動產開發周期較長，因此遇到有地段與條件較佳的土地釋出，即使央行管制措施仍未放鬆，也會擇優進場購地等待好時間推案。

包括皇翔 (2545-TW)、愛山林 (2540-TW) 在近期都加碼取得大台北地區土地地上權或建地案，愛山林總經理張境在並指出，這波台灣本土疫情，對地產業者屬「短緩長多」，主要在於市場需求仍在，即使建案推案延緩 2-3 個月，但仍會推出。

勤美集團旗下璞真建設 5 月有一筆實價揭露，斥 12.5 億元土地，購買士林至善路一段上土地，周邊住宅環境清幽，同時靠近仰德大道入口，距離中影與故宮也不遠，這筆交易發生時間為 5 月 27 日，是疫情正嚴峻的時間，整筆交易土地面積為 757 坪，土地開發具備相當規模，可打造高質感的住宅社區。

至善路上住宅不多，區域內不乏一些高端住宅社區與別墅，預料未來推案應該還是會鎖定換屋族群，尤其該區往來內湖與大直便利，周邊也久未有大型推案。