〈房產〉新北環狀線板新站聯開案啟動招商 估引進39億投資金額

捷運環狀線通車不僅串聯新北，更帶動周邊經濟發展，新北捷運局今 (24) 日舉辦「新北環狀線板新站土地開發案」招商線上說明會，預估可興建地上 29 層、地下 6 層建案，興建投資金額 39 億元，開發建物總權值預估達到 114 億元。

新北環狀線板新站聯開案後續將於 9 月正式公告徵求投資人，備標期預計為 4-5 個月，順利簽約後可於 2024 年開工。

新北捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，鄰近新板特區，基地面積約 1392 坪，將接續車站出入口由地上 6 層開始興建，預估可興建地上 29 層、地下 6 層，地上層總樓地板面積約 1.87 萬坪的大樓。

林耀長說明，捷運場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益，開發後也可挹注捷運建設自償性經費，創造地主、市府及投資人三贏。新北捷運局將加速推動開發，以捷運場站為起點，循「點－線－面」開發層次，串接各站「點」沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為 TOD 城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

仲量聯行總經理趙正義表示，板新站周邊機能發達，交通區位優越，到站就到家，住宅行情平均落在每坪 55-60 萬元；距離板新站只有 800 公尺的新板特區，更是新北最精華的商辦區域，辦公室整體進駐率達 90% 以上。此一聯開案的土地產權完整，財務規劃彈性，搭配交通優勢，不論是開發住宅、商辦或商場都非常適合。目前有許多企業都希望能夠沿著捷運設立辦公室，考量到台北市辦公室空置率都在 2% 以下，企業對捷運站正上方就能設立辦公室的需求可說是非常殷切。

趙正義還提到，放眼全球趨勢，未來百貨商場可能朝兩個方向發展，一是大型的 mega mall 娛樂型購物中心，另外一個則是以捷運車站為主，1000-3000 坪的地區型商業設施。板新站目前光一到二樓就有 1500 坪左右的商業空間可發揮，因此可說是非常有潛力的重要投資據點