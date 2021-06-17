愛山林看疫情對房市短緩長多 5月來每周仍成交1-2億元

全台疫情進入三級警戒已滿月，愛山林建設 (2540-TW) 總經理張境在今 (17) 日指出，這波全台疫情對房市而言，應以「短緩長多」來看待，事實上，市場剛性需求仍在，就愛山林建案而言，5 月以來每周仍維持 1-2 億元成交。

台灣央行今天召開第二季理監事會議，決議政策利率按兵不動，重貼現率維持 1.125% 歷史低點，利率「連 5 凍」；不過基於出口表現佳，央行上調今年經濟成長率預測值至 5.08%。

張境在指出，台灣經濟活力仍在，目前只待疫苗施打率提升，社會活動可望恢復正常，預估最快 9 月房市動能就可以重新顯現。

張境在強調，這一波全台疫情三級警戒，建商全台獵地案仍持續進行中，並沒有因疫情而放緩，事實上，市場剛性需求仍在。

愛山林原預估， 2021 年包括自建案 662 億元及代銷案 791 億元，其中，新竹寶山鄉開發案第一期 300 億元總銷案，為愛山林自建案中最大一筆，張境在說，由於取得建照等程序仍在進行，預估將趕不上原訂的 7 月公開規劃，但仍將在今年推出。

愛山林規劃下半年將推出新竹寶山建案，擬推美式別墅及大樓住宅建案，其餘自建案包括屏東藝文中心案 50 億元、高雄文華帝寶 40 億元及三重捷運五谷段 80 億元銷售。

同時，愛山林今天董事會通過，將以 6 億元在新北三重區購地，張境在說，看好三重新燕廠土地開發並設立新北第二行政中心，愛山林在三重五谷段已購多處建地，今天董事會也通過增購住宅建地，預計將分 4-5 期推出。

愛山林 2020 年稅後純益 9.06 億元，創新高，年增 3.47 倍，每股純益 6.81 元，擬配股利 2 元，包括 1 元現金及 1 元股票。