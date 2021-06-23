〈美股早盤〉美製造業、服務業PMI表現分歧 美股小幅高開 那指續登新高

美股周三 (23 日) 小幅開高。截稿前，道瓊工業指數幾乎持平，小漲 0.01％，那斯達克綜合指數漲 0.3%，續登新高，標普 500 指數漲 0.1%，費半漲 0.4％。IHS Markit 稍早公布美國 6 月採購經理人指數 (PMI)，製造業 PMI 攀新高，服務業及綜合 PMI 則回落至 2 個月低點。

在大型科技股和成長股驅動下，那指昨日收於歷史新高。臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 開盤小漲，蘋果 (AAPL-US) 小跌。

Fed 主席鮑爾周二 (22 日) 出席國會聽證時再度重申通膨僅為暫時，主要與經濟重啟和供應問題有關，並稱美國出現 1970 年代那種通膨的可能性「非常非常小」。

在傳出上周 API 原油庫存大幅下滑後，油價繼續突破 2 年高位，布蘭特原油重返 75 美元，WTI 原油也升至 74 美元，帶動埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、西方石油 (OXY-US) 和康菲 (COP-US) 等石油股周三普遍續揚。

加密貨幣自本周急遽跌勢回升，截稿前，比特幣重新站上 34,500 美元，24 小時內漲逾 16%，市值第二的以太幣也回升至 2000 美元關卡，24 小時內漲近 15%。

經濟數據面，IHS Markit 公布 6 月歐元區採購經理人指數 (PMI)，受疫情後的經濟復甦驅動，歐元區綜合 PMI 創 15 年新高。

另一方面，Markit 公布美國 6 月製造業 PMI 報 62.6，創下歷史新高，服務業和綜合 PMI 分別報 64.8 和 63.9，低於預期且均寫 2 個月新低。

截至台北時間周三 (23 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 4.53 點或 0.01%，暫報 33950.11 點

那斯達克綜合指數上漲 42.86 點或 0.30%，暫報 14296.13 點

標普 500 指數上漲 4.53 點或 0.11%，暫報 4250.97 點

費半上漲 13.45 點或 0.42%，暫報 3198.88 點

台積電 ADR 上漲 2.55% 至每股 117.25 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.487%

紐約輕原油上漲 1.76% 至每桶 74.13 美元

布蘭特原油上漲 1.43% 至每桶 75.88 美元

黃金上漲 0.77% 至每盎司 1791.00 美元

美元指數下跌 0.14% 至 91.620 點

那斯達克綜合指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

葛蘭素史克 (GSK-US) 早盤上漲 3.49％，至 40.44 美元。

葛蘭素史克周三公布將旗下消費保健事業分拆上市的計畫細節，預計將自分拆計畫獲得 80 億英鎊 (約 110 億美元)，有助於該公司將發展重心放在核心的製藥事業。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤上漲 6.20％，至 42.47 美元。

港交所文件顯示，小鵬汽車已通過港交所上市聆訊，摩根大通 (J.P. Morgan) 和美銀證券 (BofA Securities) 為保薦人。外媒報導指出，小鵬集資額可能落在 10 億至 20 億美元間。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.01％，至 265.66 美元。

微軟周二成為繼蘋果 (AAPL-US) 後，第二家市值超過 2 兆美元的美國上市公司，Wedbush 還將其目標價上調至 325 美元，較周二收盤價溢價 20% 以上。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 報 62.6，預期 61.5，前值 62.1

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 報 64.8，預期 70.0，前值 70.4

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 報 63.9，前值 68.7

台北時間 22:00 將公布美國 5 月新屋銷售年化總數，預期 87.1 萬戶，前值 86.3 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國 5 月新屋銷售年化月增率，預期 0.9%，前值 - 5.9%

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值增 441.2 萬桶

華爾街分析：

以 Jean Boivin 為首的貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 策略師發布報告稱，Fed 上周態度轉鷹反映的是更積極的長期動態，我們相信 Fed 的最新展望不會太快轉化為大幅度升息，這項預期再加上強而有力的經濟重啟，支撐了我們偏好風險的立場。

Quilvest Wealth Management 投資委員會成員 Bob Parker 相信美國將迎來一段通膨大幅上揚的時期。他預計，總體通膨率將維持在 4-5% 間，核心通膨率將接近 4%，但會在明年初緩和。

不過，Parker 認為最終仍可能看到核心通膨率接近 3%，高於 Fed 與鮑爾預期的 2%。

針對鮑爾證詞，XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，投資人將這一切解讀為 Fed 不會猛踩煞車，並透過正規程序緊握市場的手，這有助於重掀科技股和成長股熱潮，推動那指再創新高。