拜登舉白旗！7/4疫苗接種率無法達標

週二 (22 日) 拜登政府宣布，美國獨立日 (7 月 4 日) 後數週，才能實現新冠疫苗接種目標，並提到 Delta 病毒成為全美消滅新冠疫情的最大威脅。

拜登上月設立防疫新目標，希望在美國獨立日 (7 月 4 日) 前，讓 70% 的美國成年人至少接種 1 劑新冠疫苗，完全接種成年人口目標要達 1.6 億人。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週二承認，拜登政府預測在 7 月 4 日過後數週，才能實現新冠疫苗接種目標。

拜登白宮防疫協調官的齊安茲 (Jeff Zients) 週二承認，拜登政府無法在 7 月 4 日達到目標，但他不氣餒地表示：「這是驚人的進步，我們的國家比任何人預期的還要快地恢復正常生活。該國還有更多工作要做，尤其是 18 至 26 歲的年輕人。」

齊安茲稱：「接種疫苗的計畫不會在 7 月 4 日或 70% 時停止。」

國家過敏與傳染病研究院 (NIAID) 院長福奇 (Anthony Fauci) 週二表示，高度傳染性的 Delta 變種是美國對抗新冠疫情最大威脅。

最早在印度發現的新冠病毒變異毒株 Delta 約占美國所有新增確診案例的 20%，高約 2 週前的 10%。

福奇稱，Delta 似乎遵循 Alpha (首次在英國發現的變種) 病毒相同的模式，約每兩週就讓美國染疫人數增倍。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 近期預計 傳染性極強的 Delta 變種病毒可能很快成為美國主要的新冠病毒變種，他敦促美國人盡速接種疫苗。

瓦倫斯基稱：「儘管 Delta 病毒的高傳染性令人擔憂，但新冠疫苗對其有效，呼籲大家接種疫苗，免於受到 Delta 病毒侵害。」

世界衛生組織 (WHO) 表示，印度變異株 Delta 已成為全球流行主要病毒株，目前已擴散到超過 80 個國家 / 地區，Delta 病毒傳染力更高也更致命。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.78 億例，死亡數突破 387 萬例，美國累計確診超過 3355 萬例，累計死亡數超過 60.2 萬。印度累計確診超過 2997 萬例，巴西累計確診 1796 萬例。

全球與台灣接種率比較 (圖片：Our World in Data)

至少 21.8% 的世界人口接種一劑新冠疫苗。全球疫苗接種數量目前達到 27 億劑，每日實施 3800 萬劑。在低收入國家，只有 0.9% 的人至少接受過一劑新冠疫苗。台灣已施打了 162 萬劑新冠疫苗，完整接種疫苗人口占總人口的 0.1%。