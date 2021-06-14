〈觀察〉餐飲業者表現不一 5月業績衰退差距拉開 6月更分歧

新冠肺炎本土疫情 5 月中旬爆發以來，餐飲業首當其衝，大型餐飲集團營收 5 月合併營收月衰退 20% 起跳，亞洲藏壽司 (2754-TW)、豆府 (2752-TW) 營收月減更超過 50%，等同腰斬，反觀有部分業者如雅茗 - KY(2726-TW)、美食 - KY(2723-TW) 月減不到 10%，關鍵在於海外市場布局，平衡營運表現，在艱困之際穩住部分動能，由於 6 月以來全台持續處在三級警戒，可預期表現差距將更加分歧。

原本餐飲業受惠 5 月上旬母親節檔期，各家業績暢旺，不料，隨後國內爆發本土疫情，餐飲市況營運急轉直下，即便靠著外帶、外送服務也是杯水車薪，5 月下半月多數業者營收幾乎斷炊。

亞洲藏壽司 5 月營收月減 54.35%、年減 38.13%，豆府月減 54.06%，年增 50.37%，天蔥 (2740-TW) 月減 45.53%、年減 49.61%，漢來美食 (1268-TW) 月減 40.39%，年減 23.8%，瓦城 (2729-TW) 月減 24.97%，年減 24.5%。

不過，也有表現相對穩定者，王品月減僅 10.65%，年減 5.38%，六角 (2732-TW) 月減僅 14.03%，年增 14.19%，而雅茗 - KY 僅月減 2.09%，年增 12.48%，美食 - KY 甚至呈現成長態勢，月增 2.66%，年增 11.22%。

可觀察到，相對持穩的餐飲業者均為擁有海外市場做為第二隻腳甚至是第三隻腳，其中，王品中國事業群 5 月營收 6.2 億元，月增 25.97%、年增 42.3%，創歷史同期新高。

雅茗以中國為主要市場，近年來加強拓展美國市場，幾乎不受國內疫情影響，隨著美國疫苗施打普及，經濟活動率先復甦，目前北美市場占營收比重已達 12%。

雅茗表示，目前在美國已逾 70 家店，在手加盟訂單仍有逾 30 單，成為集團營運另一大支柱。

美食以台灣、中國和美國作為營運三隻腳，對於近來台灣市場受疫情衝擊，美食說明，85 度 C 門市因產品結構主要是蛋糕、麵包和飲品，影響相對受控，同時，在美國市場，門市來客數連 2 個月走高，加上新開 1 家南加州門店，使 5 月營收一舉寫下單月新高，成長態勢不變。

整體來看，不少餐飲業主要布局自台灣市場，等同只有一隻腳，由於 6 月 28 日前不容易解除三級警戒，不少國內餐飲業者 6 月全月幾乎是處在營收恐剩不到 10% 的慘況，此時有布局海外的業者，可望相對持穩，並反映在 6 月業績更加分歧化。