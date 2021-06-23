益航、志信5月獲利亮眼 單月全賺贏Q1

多家散裝業者陸續在主管機關要求下公告自結獲利後，益航 (2601-TW) 今 (23) 日公告 5 月自結稅後純益 4200 萬元，年增 250%，每股純益 (EPS)0.05 元，志信 (2611-TW)5 月自結稅後純益 1.06 億元，年增高達 3200%，EPS 0.62 元，雙雙創下單月賺贏第一季的紀錄。

益航指出，旗下船隊共有 9 艘，包括 3 艘 KAMSARMAX、4 艘 SUPRAMAX 和 2 艘 HANDY，船齡均在 10 年內，為因應國際乾散貨海運市場景氣波動影響，以長短約營運模式出租船舶。

其中，2 艘船以長約方式經營，7 艘以期租或加入聯合船隊聯營，接下來將考慮淘汰老舊船舶，降低船隊平均船齡以提升經營效率，同時，今年預計新增 2 艘 KAMSARMAX，因應海運市場的需求與競爭，並在市場上尋求信譽良好的租家，簽訂穩定獲利的合約。

而志信營收主要來自汽車貨櫃貨運業業務，在全台三大港口設有營運據點，並配有專屬車隊，目前運輸承攬業務涵蓋進出口貨櫃、國內常溫和冷鏈物流商品等。

益航強調，仍密切觀察海運市場走勢，評估在適當時機租賃或購入船舶，降低船隊平均船齡，並增加營運船隊。

展望後市，益航認為，由於近來中國、印度等國對鐵礦石和煤炭需求量增加，運價已走出低迷情形。