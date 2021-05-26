裕民看散裝市況供不應求 搭運價上漲順風車

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，看好今年散裝市況供不應求，且將延續至明年，後市樂觀，尤其旗下船舶有 70% 是現貨船，將有望持續受惠於運價上揚。

裕民指出，今年以來 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 持續走高，第一季淡季不淡，儘管近期 BDI 漲多回檔修正，但仍處 2800 點高檔，在新船下水少的態勢下，預估今年全球貿易量估計成長 4%，但運能僅成長 2.6%，而明年仍將維持需求大於成長趨勢，後市樂觀。

裕民說明，過去 4 個月裕民海岬型船 5 艘標準航線平均日租金為 20179 萬美元，年增 279%，巴拿馬型達 19231 美元、年增 172%，超輕便型船 17737 美元，年增 190%，各類型船舶日租金全面復甦。

展望後市，從需求來看，裕民指出，巴西淡水河谷預計下半年加速鐵礦石復產，全年產量將增 9%，而中國鋼鐵需求逐步進入穩定高原期，加上乾散貨貿易穩定成長，推升需求面。

供給面上，整體市場船隊訂單預估成長不到 6%，已處歷史低檔，未來 2-3 年散裝船成長將是低位數，再加上環保法規陸續上路，航商也加速淘汰老舊船型，供過於求的壓力已緩和，甚至會供不應求。

裕民旗下有 48 艘船，尚有 12 艘新建船舶待交付，預計 2023 年交船，裕民強調，新造船在去年年底船價低檔時所簽，便宜目前市價約 10%，有助未來營運績效表現。