三級警戒再延長 股東會照常7月解禁 集保5招實務教戰

疫情指揮中心今 (23) 日宣布三級警戒延長至 7/12，股東會是否仍照常於 7 月解禁備受關注，金管會晚間表示，目前政策還是依照 5/20 公告的 7、8 月召開執行，且列出五大教戰方法，供即將於 7 月召開股東會的公司參考，同時若有問題，集保也會協助各公司。

金管會表示，各公開發行公司應於 7 月至 8 月間召開股東會，由於今日指揮中心宣布的措施並無加嚴，因此目前仍請各公開發行公司積極依此時程規劃股東會召開相關事宜。

金管會進一步表示，該會督導集保公司於 6/17 發布「因應疫情 3 級警戒召開股東會防疫作業指引」，且已請集保公司瞭解各公開發行公司後續召開股東會的規劃情形，並蒐集於三級警戒標準公布後已召開股東會的實務作法，儘速彙整提供作為未來將召開股東會公司的參考。

集保目前蒐集實務做法如下，集保隨時掌握公司作法提供給其他公司參考：

(一) 於戶外召開者，於空曠場所搭設多個帳篷。

(二) 於室內召開者，租借會場多餘空間以增加可容留人數。

(三) 減少工作人員與員工股東出席人數。

(四) 除主席與列席人員在室內外，另於戶外搭設帳棚。

(五) 提供純視訊直播供股東觀看 (非視訊股東會)，以減少親自出席人數。