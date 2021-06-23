〈國內疫情升溫〉企業協助防疫 仁寶提供抗疫包、華碩捐贈千台筆電

國內疫情尚未趨緩，指揮中心今 (23) 日再將三級警戒延長兩周至 7 月 12 日，國內科技大廠除了自身企業防疫外，也陸續宣布捐贈相關物資協助抗疫，仁寶 (2324-TW) 旗下子公司皇鋒通訊就宣布提供全國電 (6281-TW) 門市員工抗疫包，品牌大廠華碩 (2357-TW) 也已捐贈千台筆電、防疫物資。

皇鋒通訊是仁寶 100% 持有子公司，專注智慧裝置產品，代理智慧型手機、智能家電、數位設備、3C 周邊配件等品牌產品，這次也將提供北中南全國電子門市員工旗下代理品牌 Momax 的抗疫包。

仁寶表示，疫情爆發後，各大行業均配合政府實施各項管制，為減少疫情進一步傳播影響，皇鋒將台灣製醫療口罩 100 片、Momax UV 消毒盒、Momax 次氯酸消毒水製造機、Momax 同心抗疫 T 恤，減少第一線門市人員與來店客戶病菌接觸與傳播風險。

不只仁寶，華碩近期也陸續捐贈物資協助抗疫，包含贈送 1000 台筆電給全台國中小、弱勢家庭、NGO 課輔班，醫療產品方面，也陸續捐贈 350 支旗下 Vivowatch 健康錶跟、32 組手持超音波給桃園醫院、雙和醫院、台大雲林分院、台北榮總、振興，秀傳等醫療前線使用。

針對中小企業方面，華碩也鎖定防疫居家辦公商機，推出 WebStorage for Business 防疫專案，提供三個月免費無限儲存空間，協助企業團隊資料共享協作需求。