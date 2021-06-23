鴻海子公司康聯攜手羅氏 每周供百萬劑家用新冠快篩試劑

鴻海 (2317-TW) 旗下康聯生醫 (6665-TE) 宣布，子公司康誠生技攜手全球藥物和診斷產品大廠羅氏 (Roche)，未來每周將供應百萬劑家用新冠肺炎快篩試劑，供應企業快篩需求。

康聯表示，中央流行疫情指揮中心開放居家快篩後，羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，是首批獲准的產品之一，而康誠生技也取得羅氏授權，成為企業團購通路總經銷。

康聯進一步指出，目前已接獲數百家企業團購需求，包含製造、金融、服務、物流等企業，單一企業即達 2 萬劑；居家快篩試劑之單一劑單價約為 360 元，一盒裝共計 5 劑，羅氏本周已空運 110 萬劑，下周空運量達 140 萬劑，未來每周都能持續供應百萬劑快篩試劑。

除了康誠生技外，康聯目前針對防疫也做一系列布局，包含提供企業快篩醫護臨場代檢整合服務，結合專業醫療機構之醫護團隊，為企業執行臨場代檢抗原快篩服務，從試劑採購、快篩代檢、通報到廢棄物處理等，由專業團隊提供一條龍整體服務。

而另一子公司康儀科技也提供不間斷的醫療物流服務，以及病毒檢測之採檢管、檢驗儀器設備、檢驗試劑、新冠抗原快篩試劑等，服務全台醫療機構、檢驗中心、實驗室等通路。