自營商罕見買超台股141億元 官股券商護盤可能性高

台股今 (23) 日大漲 261 點收在 17336 點，三大法人自營商罕見大買 141.92 億元，買超金額超越外資引發市場側目，對此，分析師認為，從自營商買超標的來看，研判可能是官股自營商部位進場低接，扛起穩盤重任。

台股今天出現股匯脫鉤現象，不受外資匯出、新台幣匯率連續 7 個交易日翻貶影響，大盤指數逆勢大漲 261 點，三大法人中，外資與自營商更是同時出手買進，其中外資買超 109 億元、自營商更罕見大手筆買超 141 億元。

分析師表示，自營商過去買超標的主要以 ETF 為主，但今天卻意外大手筆買超台股，且鎖定權值電子股、面板與金融股來看，布局策略與官股券商進場護盤時類似，研判「很可能是官股券商透過自營單位進場護盤」。

攤開今天自營商買超標的，面板雙虎友達、群創分別獲買超 1.2 萬張、1.1 萬張，台積電與聯電也分別加碼 6290 張、5308 張，其他包括中信金、開發金、台新金與國泰金等也同步獲自營商青睞同步敲進。

分析師進一步指出，儘管今天八大官股賣超台股 24 億元，但比起前兩天合計買超 114 億元，今天的賣超只能說是適度獲利了結，不至於對台股構成賣壓。

法人表示，在聯準會釋放升息預告後，引發資金撤離新興市場，對台股而言無疑是一大隱憂，研判在疫情尚未全面平息情況下，第二季經濟成長動能有壓的情況下，官股可能持續帶頭做多。