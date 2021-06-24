【袁志峰專欄】南向資金撒退，後市不宜太樂觀

今天推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $15.52

1) 股市前景

美國納指創新高，港股昨日反彈，成交增加，科技股領漲，但南向資金繼續減持騰訊 (700)，今月以來累計淨賣出逾 112 億元，以月度計是去年 5 月以來首次淨賣出，小米(1810) 連續 18 日錄得淨賣出，累計金額逾 92 億元，估計頭部科技股反彈不易持續。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品，及經營太陽能發電場業務。6 月 7 日晉身恒指成份股。由於産能及產品售價上升，2020 年收入及盈利達 123 億元及 45.6 億元，分別同比增長 35% 及 89%，每股盈利增長 83% 至 0.554 元。6 月 16 日公司發盈喜，預期今年上半年盈利同比增長 100%-120% 至 28.1-30.9 億元，主要受太陽能玻璃產品的銷售量及售價上升所帶動。受“碳中和” 政策推動，公司長遠盈利前景亮麗，建議買入，目標價 17.5 元，止損價 14.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 158 點，隨後輾轉上揚，午後升幅擴大，最多曾漲 584 點，收報 28817 點，升 507 點或 1.8%。成交額按日增 11% 至 1566 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 3 億元，包括淨買入 10 億元吉利汽車 (175)，淨賣出 18 億元騰訊(700) 及 8 億元小米 (1810) 股份。6 月以來淨買入 12 億元。5 月淨買入 435 億元。

藍籌股 44 升 14 跌。舜宇光學 (2382)、吉利汽車(175) 及美團 (3690) 升 7%、6% 及 5%，為升幅最大藍籌。碧桂園服務 (6098) 及蒙牛乳業 (2319) 漲逾 4%。安踏體育 (2020)、長和(1)、友邦保險(1299)、比亞迪(1211) 及藥明生物 (2269) 皆升 3%。中石油 (857) 及中國平安 (2318) 升逾 2%。海底撈 (6862)、銀河娛樂(27) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 2.7%，成份股 25 升 4 跌 1 持平，大型科技股全線上升。快手 (1024) 周二見上市新低後昨日漲 6%，美團 (3690) 升 5%，阿里 (9988)、百度(9888)、京東(9618) 及京東健康 (6618) 升逾 2%。華虹半導體 (1347) 及舜宇光學 (2382) 漲 8% 及 7%，為表現最好成份股。眾安在線 (6060) 升 4%。中芯國際 (981) 及平安好醫生 (1833) 升 3%。新東方在線 (1797) 跌逾 1%，為表現最差成份股。

板塊方面，電訊及濠賭股下跌。晶片、汽車、生物科技、體育用品、物管及煤炭股跑赢大市，漲幅居前。長城汽車 (2333) 升逾 6%。百濟神州 (6160)、信達生物(1801) 及再鼎醫藥 (9688) 升 3%-5%。李寧 (2331)、中國動向(3818) 及特步 (1368) 升 3%-4%。碧桂園服務 (6098)、融創服務(1516) 及永升生活服務 (1995) 升 5%-6%。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 升 8% 及 5%。

周三上証指數平開，早盤做好，最多曾漲 0.6%，午後窄幅震盪，收報 3566.22 點，升 0.25%。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 0.7%。滬深兩市總成交約 10700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 600 億元。滬深股通北向資金淨買入 82 億元，6 月以來淨買入 54 億元，5 月淨買入 558 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國財政部公布，今年首 5 個月，全國國有及國有控股企業利潤總額 17939.3 億元人民幣，按年增長 1.7 倍，兩年平均增長 13.5%。(信報)

IHS Markit 公布，歐羅區 6 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 63.1，預期為 62.1。期內，服務業 PMI 初值為 58，預期為 57.8；綜合 PMI 初值為 59.2，預期為 58.8。(信報)

4) 新股訊息

消息人士透露，小鵬汽車今日已通過上市聆訊，是過去 3 年來第一隻以雙重主要上市方式登陸本港的大型中概股，集資額估計是現時美股巿值的 10-15%。外電引述知情人士稱，小鵬汽車計劃香港上市集資 20 億美元。據聆訊後資料集顯示，該公司去年淨虧損 27.32 億元 (人民幣 ‧ 下同)，2019 年同期淨虧損 36.92 億元。今年首季淨虧損 7.87 億元，去年同期淨虧損 6.5 億元。該公司已採納不同投票權架構，目前淘寶中國持有該公司 A 類普通股，而何小鵬則持有 B 類普通股。(信報)

5) 個股訊息

中國動向 (3818) 公布，截至 3 月底止全年股東應佔溢利 18.11 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年飆升 3.95 倍。每股基本盈利 30.88 分，末期息派 3.54 分，連同特別息 1.54 分，共派 5.08 分。期內，銷售額 19.7 億元，按年升 27.84%。(信報)

波司登 (3998) 公布，截至今年 3 月底止年度，全年盈利 17.1 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 42.1%，每股盈利 15.98 分，派末期息 10 港仙。期內，收入 135.17 億元，按年升 10.9%。(信報)

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