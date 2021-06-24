【郭恭克專欄】物價情勢看漲未至惡性通膨階段 股權投資仍有可為

美國連續兩個月物價指數攀高，引起全球金融市場對美國聯準會貨幣政策是否提早轉向的疑慮。美國 5 月物價指數持續攀高，一般消費者物價指數年增率 5.0%，創 2008 年 8 月以後、近 13 年最高點，去除能源及食品類的核心消費者物價指數年增率 3.8%，創 1992 年 5 月以後最高。6 月 18 日聯準會釋放的內部會議重點，顯示在 2023 年底前可能升息達兩次，而縮減購債規模亦成為內部高層官員討論的議題，隱約可嗅到聯準會內部高層鷹派看法抬頭。

觀察全球物價情勢最好跳脫只看單一國家的盲點，從大宗商品及原物料源頭的 CRB 指數觀察。美元指數從 5 月低點 89.515，6 月 23 日為 91.785，6 月最高為 92.36，美元指數反彈對主要以美元報價的大宗商品原物料價格可產生稍許的壓抑作用，但其實應無法改變 CRB 長期走勢受總體經濟總額需求因經濟復甦轉強的上揚力量。

圖、美元指數日 K 線走勢圖

至 6 月 23 日，CRB 指數為 209.24 點，6 月最高點為 6 月 10 日的 212.19 點，顯示 CRB 指數雖小幅下降，但自 2020 年 4 月的疫情爆發後最低點 101.48 點，持續上漲的趨勢並未改變。CRB 指數在 2020 年 4 月至 8 月中旬位於 150 點以下，因疫情在全球迅速蔓延而導致上游原物料需求大幅減弱，使 CRB 位處歷史最低檔區，此將導致 2021 年各國生產者物價指數或躉售物價指數年增率自然大幅跳升，但低基期因素將隨 CRB 指數在 2020 年逐月走揚而降低，因此越接近年底，再來看物價情勢將比上半年客觀。

圖、CRB 指數走勢圖

拉長期間觀察 CRB 指數，目前位置離 2008 年 7 月的 473.97 點，仍有遙遠的距離。在景氣正常擴張階段，CRB 指數正常介於 200 點至 300 點之間，200 點以下通常為全球經濟景氣偏弱時期，高過 300 點則有景氣過熱、通貨膨脹的疑慮。因此，以目前的 CRB 指數觀察，只能說生產者原物料成本已經較去年明顯上升，但卻仍屬於正常階段，以低基期導致年增率陡升，便論斷惡性通貨膨脹已形成，恐怕仍言之過早。

國際原油北海布蘭特原油每桶報價至 6 月 23 日已上漲至 75.19 美元，無論從短、中、長期走勢觀察，國際油價後勢仍看漲，此將對全球物價情勢造成越來越高的壓力。

圖、北海布蘭特原油日 K 線圖

圖、北海布蘭特原油周 K 線圖

圖、北海布蘭特原油月 K 線圖

從 CRB 指數、國際原油價格走勢觀察，未來全球物價情勢極可能持續上揚，而美國聯準會之所以仍不願意輕易鬆口透露極度貨幣寬鬆政策將於何時開始轉彎，無非因美國整體就業市場離 2020 年 3 月疫情爆發前水準，仍有一段距離。2020 年 2 月失業率 3.5%，2021 年 5 月失業率為 5.8%。截至 5 月止，過去 12 個月新增非農業就業人口合計為 1473.3 萬人，為 2020 年 3 月、4 月的減少人數合計數 2236.2 萬人的 79.3%，仍未恢復疫情爆發前的就業水準。

2021 年 5 月製造業整體產能利用率為 75.2%，2020 年 2 月為 76.3%，在就業市場離充分就業仍遠、產能利用率低於長期平均 80% 附近水準，顯示提高美國潛在總額供給的整體產能狀態並未至緊俏局勢，若全球產業供應鏈能因疫情趨緩而轉為正常運作，總額供給應足以應付因景氣復甦帶動的總額需求提高，此亦為聯準會聲稱物價情勢攀高為短期現象的重要原因。

圖、美國產能利用率走勢圖

物價情勢的上升或下降，由供給與需求兩個力量均衡決定，它並非靜態且持續變化。物價情勢確實為影響股市投資不可忽視的重要議題，但並非所有物價上漲階段均足以造成股市立刻由多頭循環轉為空頭循環。

未來升息初期來臨時，企業盈餘成長率是否能超越利率上升的幅度，將攸關企業股價走向是繼續上漲或反轉下跌。升息循環初期對盈餘維持成長企業股價未必全然是利空，但對盈餘零成長或衰退的公司，升息循環的啟動往往是股價走向空頭的催化劑。在物價情勢尚未進入惡性通貨膨脹階段，股權資產投資應仍有可為，但投資標的優劣選擇將越來越重要。