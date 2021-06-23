鉅亨美股雷達：微軟雲端運算後市穩健、亞馬遜Prime Day折扣力道弱

盤前重要看點：

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在最新的國會聽證上表示，目前美國通膨率以及高通膨的持續時間超出了此前預期，而聯準會目前的首要任務仍然是專注在支持美國經濟復甦，而不是迫於通膨壓力而升息。

鮑爾認為，近期物價上漲的原因並非是經濟過熱，而是受全面重啟直接導致的，因此，在制定經濟政策時，聯準會的考量因素不僅侷限於通膨而是將放眼多個因素，比如就業率以及低收入人群和少數族裔面臨的問題。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 68.61 點，或 0.20%，收 33,945.58 點。

S&P 500 指數上漲 21.64 點，或 0.51%，收 4,246.43 點。

那斯達克指數上漲 111.8 點，或 0.79%，收 14,253.3 點。

費城半導體指數上漲 13.44 點，或 0.42%，收 3,185.43 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

Fed 理事鮑曼發表談話 (FOMC 永久票委)。

美國 6 月 Markit 製造業 PMI，市場預期 61.5，前值為 62.1。

美國 6 月 Markit 服務業 PMI，市場預期 70.0，前值為 70.4。

美國 6 月 Markit 綜合 PMI，市場預期 70.0，前值為 70.4。

美國 5 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 87.1，前值為 86.3。

美國 5 月新屋銷售年化月增率，市場預期 0.9%，前值為 -5.9%。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 441.2。

重要個股動態：

1. Google (GOOGL-US)

歐盟委員會正式啟動對 Google 的反壟斷調查，目的為調查 Google 是否偏愛自家公司的廣告服務，並因此違犯反壟斷法規。

歐盟委員會執行副主席 Margrethe Vestager 表示，Google 收集用於發布廣告的數據、銷售廣告版位，但同時也是廣告仲介，業務遍及網路廣告供應鏈的幾乎所有層面，故擔心 Google 阻礙廣告服務競爭對手的公平競爭。

作為調查的一部分，歐盟委員會將評估 Google 在使用用戶數據方面對廣告客戶、出版商和其他第三方的限制。

Google 發言人在一封 Mail 上表示：「每天都有數以千計的歐洲企業利用我們的廣告服務獲得新客戶、創收，因為我們的產品具有競爭力。」

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

市場認為，微軟在雲端計算和企業軟體市場的優勢將在後疫情時代進一步鞏固，帶領微軟一度寫下市值 2 兆美元歷史里程碑，也是美股第二間 2 兆美元市值之公司。

Satya Nadella 自 2014 年出任首席執行長以來，即開始把微軟打造成最大的雲端運算軟體服務商，微軟還是唯一躲過最近美國政府反壟斷審查的唯一美國科技巨頭。

今年以來微軟股價累計上漲 19%，表現超過蘋果和亞馬遜，而先前 4 月底發布的微軟第三財季財報顯示，業績超過預期，所有業務均出現強勁增長。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

受新冠疫情對供應鏈衝擊影響，於週一 (21 日) 開跑的亞馬遜年度 Prime Day 的產品打折預計弱於往年，許多商家不願在產品成本高企背景下壓低價格。

據《Business Insider》報導，亞馬遜為期兩天的 Prime Day 年度促銷活動雖已開啟，但疫情的陰影仍籠罩全球，供應鏈中斷情形包括年初的蘇伊士運河堵塞和新冠病例處於高位，導致商品成本上升，也讓亞馬遜供應商不太情願在利潤偏低的促銷活動中大幅提高銷量。

很多商家表示，他們也在控制庫存，以防到聖誕假期購物季時運輸延遲仍持續存在。