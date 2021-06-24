助數位轉型 永豐銀、叡揚打造金流整合+雲端營運一站式服務

為深化客群服務、協助中小企業 (SME) 數位轉型，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行宣布與企業資訊應用業者－叡揚資訊攜手策略合作，提供金流整合、雲端營運應用的一站式服務，協助中小企業打造數位化金流平台及營運系統，帶動產業升級。

調查顯示，台灣企業面對數位轉型，主要擔憂若未能有效接軌將「影響未來競爭力」，但是也面對建置資訊系統時「管理成本提高」的考驗；同時，「內部組織管理」則為企業優先啟動數位轉型的項目。

永豐銀行法人金融處處長廖嘉禾表示，有鑑於此，今 (2021) 年調整組織成立專屬服務團隊，提供企業多元、完整的金流解決方案，同時，攜手叡揚在企業資訊管理系統的優勢，未來只要透過永豐或叡揚單一窗口，即可迅速優化營運與金流二大工具，雙方期盼透過策略合作，共同協助中小企業數位轉型，進一步邁向企業永續經營。

廖嘉禾進一步表示，面對全球數位經濟浪潮，永豐攜手叡揚切入營運、財務管理及人力資源三大面向，優先推動企業日常運作、收付金流及員工薪資管理等項目的數位化，此舉同步響應政府「前瞻基礎建設計畫－數位建設」的產業數位轉型戰略。

三大面向中，永豐銀行除為企業提供專屬最佳融資方案外，旗下亦提供多元化收款、付款工具，包括寰宇金融網、虛擬帳號、eACH／ACH 代收代付及企業入金機等解決方案，以數位化金流滿足即時管理需求；企業員工薪資轉帳也與網路銀行整合，包括開啟網銀即可查詢薪資入帳明細等，並提供員工房屋貸款利率、自動化跨行提款／轉帳免費次數及存款利率等多重優惠。

財務管理部分，叡揚資訊則提供會計總帳 Vital GL、應收應付 Vital AP/AR，幫助企業建立系統化帳務管理，無需進辦公室，也能上雲端理帳，企業主管用手機平板即可無縫了解帳務。

同時還有 Vital HCM 雲端人力資源管理系統整合差勤管理和計薪作業，可因應企業制度和法規有效管理組織人事、薪資保費計算與發放，以及所得稅扣繳申報等事項，搭配永豐企業薪轉服務，一鍵輕鬆傳送薪資檔案，大幅提升作業效率。當企業續約服務，還可享有 Vital 雲端服務全系列產品一萬元抵用優惠，協助企業營運數位升級。