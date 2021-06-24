〈台股盤前〉美國那指再創新高 台股電子族群絕非一日行情

美國聯準會 (Fed) 官員接連釋出鷹派談話，促使道瓊、標普紅翻黑作收，特斯拉領軍下，Nasdaq 指數延續昨日漲勢，收盤再創歷史新高，這對今 (24) 日台股電子族群將有激勵作用，尤其在於外資昨日加碼等晶圓雙雄、面板三虎而言，今天將挑大樑。

今天早晨收盤等美股道瓊指數下跌 71.34 點，或 0.21%，收 33,874.24 點。標普 500 指數下跌 4.60 點，或 0.11%，收 4,241.84 點。那斯達克指數上漲 18.5 點，或 0.13%，收 14,271.73 點。費城半導體指數上漲 11.79 點，或 0.37%，收 3,197.22 點。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.59%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

在台股昨日收盤由台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及聯發科 (2454-TW) 帶頭，對已開高的台股集中市場指數，尾盤再加一把勁，收盤收高 261.16 點或 1.53%，收在 17336.31 點，已站上所有的均線。

證券分析師黃漢成指出，昨日台股大盤資金密集航運類股移往電子族群，除因航運股大股東申讓利空，投信法人季底作帳、在美股 Nasdaq 指數創新高，加上電子股經多日整理後，將有利於後續的指數再攻堅。

台股昨天大型權權值股如台積電、聯電、聯發科走勢強勁，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，電子股帶動下，大盤價量齊揚，電子股的續維持強勢，有扭轉大盤 5 日線下彎的功效。