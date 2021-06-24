WSJ：傳長賜輪日本船東與運河當局達成初步協議 賠償2億美元

長賜輪（Ever Given）3 月擱淺卡在蘇伊士運河費時 6 天才脫困，但日本船東正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）與蘇伊士運河管理局（SCA）對賠償遲遲無共識，讓長賜輪遭扣押迄今將近 3 個月。據華爾街日報（WSJ）報導，雙方周三（23 日）初步談判的賠償金為 2 億美元。

據協助談判的英國保險集團 P&I Club 表示，長賜輪的日本船東與當局已達成放船的初步協議，目前還在進行最後溝通，一旦協議確認，當局便會安排放船。知情人士透露在未來幾天內很快就會有答案。三方均拒絕對此報導置評。

SCA 主席雷比（Osama Rabie）周三表示雙方達成和解，並說對賠償金額感到滿意，不僅維護當局權益、補償損失之外，彼此也能保持友好關係。

雷比先前 4 月接受電視訪問時曾表示，賠償金包含救援行動、運河損壞與收入損失等費用。埃及法院也下令扣押長賜輪，並提出 9 億美元的損失賠償。

瑞典汽車供應商 UNIC AB 的執行長 Jan Unander 表示有貨物在長賜輪上，因此打算藉由中國深圳鹽田港貨輪解決輸運問題，然而沒想到在新一波疫情爆發下，該港全面停擺陷入堵塞，於是又轉往中國另一港口寧波解決貨運問題。Unander 盼下周貨輪能準時出航運送。

荷蘭物流服務業者 Nedcargo International 負責人 Roderick de la Houssaye 說，長賜輪上裝有要在葡萄牙交貨的商品，是為在當地 5 月初舉行一級方程式賽車時販售的周邊帽子與 T 恤，然而現在該批貨物「一文不值」。

de la Houssaye 也說，他的客戶在長賜輪上擁有價值超過 100 萬美元的服飾商品，包括兒童泳衣和其他夏季服裝，就算該貨輪能在幾天內啟航，等貨到達，季節也不對了，商品全都要用過季折扣出清。