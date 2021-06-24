華爾街多頭：科技股近期出色表現 夏季可望避免回檔

在美國聯準會 (Fed) 可能升息的情況下，不少投資人認為，美股可能會在夏天面臨大量拋售。不過，奧本海默分析師 John Stoltzfus 認為，近期科技股出色的表現，華爾街應該可以避免令人不安的夏季回檔擔憂。

週三納斯達克指數收於 14,271.73 點的歷史新高，今年迄今已上漲近 11%。然而，標準普爾 500 指數和道瓊工業指數結束了連續兩日的上漲。

許多分析師認為，今年夏天科技股恐出現 10% 以上回檔，主因在於市場擔憂通膨、Fed 談論縮表和新冠肺炎變種病毒等風險。

不過，Stoltzfus 在週三 (23 日) 接受採訪時表示，基本面看起來明顯更好，多頭很可能會在夏季獲勝。他認為，這些相關的風險和利空因素，可能會造成股市在夏季出現波動，但影響應該不會太大。

「機會總是存在的，市場將會有足夠的催化劑。因此空頭和短期交易者將能夠獲利。」Stoltzfus 說道。

在 3 月初，Stoltzfus 也曾表示看多科技股，在當時科技股出現拋售，他認為那是一個重要的買入機會。自那時起，納斯達克指數上漲了 7%。

去年 12 月底時，Stoltzfus 預估，標準普爾 500 指數在今年底將達到 4,300 點，當時被認為是華爾街最樂觀的預測。如今，他認為當時的預測現在可能太低了。標準普爾 500 指數在週三收於 4,241.84 點。

「到目前為止，市場表現得非常好，但是我們認為還有很長的路要走。原則上，在標準普爾 500 指數收盤價高於我們的目標價前，我們不會上調目標價。」Stoltzfus 說道。