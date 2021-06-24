〈紓困4.0啟動〉國發會加碼補貼新創利息 逾3000家業者符資格

疫情衝擊新創產業發展，國發會參考經濟部紓困 4.0 專案貸款方案，今 (24) 日召開新創紓困加碼方案記者會，主委龔明鑫表示，將在 2600 萬元額度內，針對新創業者加碼利息補貼至 1.345%，期限則配合經濟部訂為 1 年，目前已認定有 3000 多家新創業者符合資格。

龔明鑫表示，加碼方案將針對成立未滿 8 年且獲認定具創新能力的新創業者，在不考慮營業額衰退限制下，將加碼補貼貸款利息至 1.345%，信保成數也加到 10 成，手續費則全額補貼，主辦銀行為兆豐銀行、台灣中小企銀。

國發會產發處處長詹方冠補充，新創事業認定標準，除規定要在 2013 年 1 月 1 日後成立外，也需具備其下任一條件，包含獲國發基金參與投資或創業補助、進駐政府新創基地、獲國內外創業投資事業、獲國內外創業加速器或育成機構輔導等，目前與經濟部、科技部等各部門評估共有 3000 多家新創符合資格。

為簡化相關程序，詹方冠表示，國發會也已由台灣新創資訊平台預先建立適用新創名單，同時提供新創資格證明函，以加速銀行認定作業，若未進名單的新創業者也可透過線上申請進行認定作業。

另一方面，國發會去年推出的新創特別股方案，今年則因數量、審核考量並未續辦，但國發基金執秘蘇來守表示，考量今年疫情狀況，將把贖回期限從原 2 年展延至 3 年，以降低新創事業贖回特別股壓力，統計去年共有 600 多家廠商申請，最終通過 181 家，投資約 30 億元。