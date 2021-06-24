〈紓困4.0啟動〉部分工時者發放1萬元補貼 精進方案新增108萬人次受惠

行政院長蘇貞昌今 (24) 日於院會上通過多項紓困 4.0 精進措施，其中，新增部分工時者發放 1 萬元生活補貼，短期代工老師及鐘點人員也納入補助行列，此次精進方案預估將有 108.3 萬人次受惠，增加補助約 206.2 億元，政府減收電費、土地租金約 74.4 億元。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，紓困 4.0 精進措施個人現金補貼方面，勞動部新增部分工時受僱勞工，發放 1 萬元生活補貼，投保級距須在 23100 元以下，預計紓困人數 41 萬人，所需經費 42 億元。

教育部將擴大短期勞工紓困，納入短期代課老師、鐘點人員及建教生。，學校課程內鐘點人員，仍由原編列相關預算支應；課後 (外) 未具本職的鐘點人員，則補助鐘點費；中止建教合作的高中建教生，補助學校發給紓困補貼。

交通部新增無雇主導遊領隊及國內旅遊隨團服務無雇主領團人員紓困，補貼每人薪資每月 1 萬元，共 3 個月。教育部、交通部新增個人紓困估有 8.39 萬人受惠，所需經費 10.27 億元。

衛福部提出擴大急難紓困，截至 6/22，已有 77.4 萬人申請，預估 6/30 截止時，將有 112.8 萬人申請，較原先大幅增加。此外，研議針對染疫確診死亡者家屬發放 10 萬元死亡喪葬慰問金，所需經費 5990 萬元。

產業方面，經濟部同意商業服務業彈性認定產業營業額衰退期間，業者須提出 5/15-6/14 自結報表，後續追認 6 月財報，以提早發放營業衰退 5 成之紓困補貼。此外，新創業者具性質特殊，紓困資格認定也同步放寬。

交通部針對機場商業服務設施業，擴大補貼業者基本維運費用，由 3 成提高至 4 成；旅行業團體旅遊因應三級警戒延長而取消，補貼再增加 20 日；針對小客車租賃業的短租租賃車輛，新增今年 5 月至明年 5 月的防疫物資經費。

除了放寬紓困資格及新增補貼外，政府也提出減輕負擔措施，民生用電、服務業及農業電費予以減收，針對小客車租賃業，將減徵今年 7 月 1 日至 9 月 30 日 (1 季) 50% 的汽燃費，約 6 萬輛可受惠。

承租國有非公用不動產、國營事業土地房舍使用人或企業，租金減收 2 成將延長至明年 6 月，約減收 12.57 億元經費。經濟部所轄林口新創園、自設育成中心 (南軟、南科、高軟) 等地進駐業者，5-7 月租金減半，約 255 家受惠。

