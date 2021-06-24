〈居家檢測夯〉萊鎂醫首批出貨鎖定企業 後續有望上架連鎖藥局

萊鎂醫 (6633-TE) 執行長陳仲竹今 (24) 日指出，向美國原廠引進的家用核酸檢測套組因單價高，初步鎖定企業、主管機關、診所等單位，後續也與 3 家連鎖藥局洽談產品上架事宜。

陳仲竹提到，該產品已先與企業進行測試，其中，企業使用抗原快篩時，檢測結果為 4 人呈現陽性，不過進一步透過 PCR 檢測，陽性確診者只有 1 位，顯示抗原快篩偽陽、偽陰性高。

陳仲竹表示，該企業同時使用公司引進的家用核酸檢測套組，除檢測結果則與 PCR 一致，單次檢測時間最多只需 30 分鐘。

陳仲竹表示，家用核酸檢測套組，是能揪出身上少量病毒的感染者，阻斷隱形供應鏈，適用對象為需接觸人群者，包括醫護人員、廠區員工、機場港口員工等。

萊鎂醫引進的家用核酸檢測套組定價 1800 元，陳仲竹說，由於大型企業避免出現群聚感染，較願意購買高單價但準確率高的產品，因此第一階段會先出貨給企業，另外也與 3 家連鎖藥局討論產品上架。

萊鎂醫營運則聚焦在治療睡眠呼吸中止症裝置，此次引進萊析樂新冠病毒核酸檢測套組，考量為國內提升廣篩能力，找出更多的潛在確診者，公司強調，產品未來銷售狀況，仍需視疫情發展、市場供需及原廠可供貨情況而定。