光磊私募案添變數 台灣日亞化沒把握能參與私募

LED 廠光磊 (2340-TW) 股東會將討論引進日亞化資金的私募案，不過，因日亞化憂心公司機密技術外流，恐導致私募案有變數。對此，台灣日亞化表示，尚未取得日本總社的執行通知，對能否繳款參加私募沒有把握。

光磊則強調，私募案可帶來新技術、設備與新訂單等，且均嚴格把關保密措施與風險控管，盼私募案能順利過關。

光磊去年股東會改選董事，面臨經營權之爭，以大三得光電為首的市場派取得 1 席董事，進入光磊董事會；而日本 LED 大廠日亞化為光磊大股東，雙方合作關係密切，近一、兩年也有技術轉移、市場戰略上的合作，市場派進入董事會，使日亞化憂心機密技術因此外流。

光磊董事會今年 4 月通過辦理現增私募案，參與應募金額以 20 億元為上限，規劃引進日亞化資金，發展次世代半導體技術，日亞化除提供資金外，也將輸出技術、甚至專利及人才等。

光磊將於 7 月 1 日召開的股東會，其中一個議案就是現增私募案；不過，對於參與光磊私募案，台灣日亞化副總經理石上幸志表示，由於股東會尚未通過，加上同為競爭同業的董事仍在董事會中，因此台灣日亞化尚未取得日本總社的正式執行通知。

石上幸志也說，同為競爭關係的同業董事未解除競業禁止，該名董事在每次董事會，都以存證信函表示其反對所有議案，也導致日本總社對此事有許多疑慮與意見，對最後能否繳款參與私募沒有把握。

光磊強調，私募案不僅可為公司帶來新技術、新設備、新產品與新訂單，並可藉此將所有老舊機台汰舊換新，但未到繳款時間仍信心不足，因此，光磊內部對日亞化新品開發進度也有放緩跡象。

光磊表示，已多次與日亞化強調，對於相關保密措施及風險控管，均採取最嚴格方式，也盼私募案能在股東會順利過關。

日亞化近期再度加碼持股，5 月透過集中市場增持 2363 張光磊股票，總持股增加至 28811 張，持股比重達 7.6%。