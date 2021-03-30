光磊：原料漲價壓力增侵蝕獲利 今年展望審慎保守

光磊 (2340-TW) 今 (30) 日召開法說會，光磊表示，上游原物料漲價壓力增加，將盡可能在成本增加與產品漲價間取得最大平衡，但坦言必定會侵蝕未來獲利空間，雖然目前產能滿載，但由於不確定客戶需求為真正需求或超額下單，對今年展望審慎保守看待。

光磊董事長王虹東表示，去年雖然歷經風雨，營運也有重大轉型變革，朝感測元件大廠邁進，今年隨著疫情逐漸趨緩，看好終端消費性商品復甦力道增加，將有利公司營運發展。

光磊表示，受美中貿易衝突加劇及新冠肺炎第三波疫情的不確定性因素影響，全球供應鏈持續充斥著不確定性，貨櫃價格大漲，終端庫存下降，全球科技大廠拉高安全庫存以備不時之需，上游原料與製造端產能吃緊、報價上漲，加上美元貶值推波助瀾，原物料漲價速度越來越快。

光磊總經理黃年宏指出，近期陸續收到上游原物料供應商漲價通知，這波漲價將持續至年底，並坦言漲幅會對獲利產生極大的衝擊，內部會審慎評估，不希望產品價格超過產品價值，而導致客戶轉單，將儘可能地最大平衡點，但必定會侵蝕未來獲利空間。

光磊目前產能滿載，不過，發言人戴菁甫表示，對後疫情時代的景氣看法，審慎保守看待，會檢視客戶是否有超額下單情形，目前還無法確定客戶需求為真正需求、或提前備料的超額下單行為。

展望後市，光磊持續看好結合穿戴裝置的智慧健康管理商機，感測元件應用市場向車載、行動裝置、工業應用等領域擴大延伸，將全力打造感測元件、發射元件一站式供應的系統技術整合服務平台。黃年宏表示，目標是未來成為感測元件技術整合平台的 IDM 廠。