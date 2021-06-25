迷因股談基本面？GameStop進口暴增近2倍 高層換血 轉為羅素1000成分股

電玩遊戲零售商 GameStop(GME-US) 被稱為迷因股，通常交易原因與基本面關係不大，但貿易數據供應商 Panjiva 的數據顯示，GameStop 正從海外進口更多貨品。

標普全球市場情報公司供應鏈研究部門 Panjiva 的一份報告顯示，在截至 5 月 31 日的 3 個月期間，與 GameStop 相關的美國海運進口年增 197.1%、季增 38.6%。

玩具和電玩遊戲的出貨量年增 43.2%。報導指出，雖然 Sony 和微軟去年第四季甫推出新款電玩主機，但因為主機仍缺貨，所以電玩遊戲主機的進口量下降 11.5%。根據報導，至 5 月 31 日期間，美國海運進口量年減 6.4%。

GameStop 沒有立即回應置評請求。

週四美股普遍走揚之際，GameStop 下挫 3.21%，收 212.31 美元，其他迷因股如 AMC Entertainment (AMC-US) 也下跌 2.74% 至 56.70 美元。

GameStop 週二表示，已經按市價完成 11 億美元的股票發行，且將會把收益用於「一般企業用途，同時投資在成長計畫與維持強勁的資產負債表。」

該公司公布，5 月初起就沒有長期債務，但確實有 4.45 億美元的租賃義務。當時，GameStop 擁有 7.52 億美元的現金和現金等價物。

儘管 GameStop 的股票交易可能主要在回應空單餘額、期權市場怪癖和社交媒體平台上的聊天內容等因素，但該公司在董事長 Ryan Cohen 的帶領下正在進行轉型。 Ryan Cohen 也是全美最大寵物電商 Chewy 的共同創辦人。

雖然 Cohen 拒絕透露轉型的路線圖細節這一點向來為分析師詬病，但 Cohen 曾強調會努力藉由投資顧客服務和物流來令客戶滿意。

GameStop 自亞馬遜挖來的高層 Matthew Furlong 也已於本週一接替 George Sherman，擔當新任執行長。另一位同樣自亞馬遜挖角而來的 Mike Recupero 將於 7 月 12 日接替財務長一職。公司高層換血後，是否能為公司帶來新氣象還有待觀察，但 Furlong 上任首日，GameStop 挫逾 6%。

該股本週末將從羅素 2000 指數移轉為羅素 1000 成分股，意味著交易可能比平時更活躍，因為追蹤羅素 2000 指數的基金將必須出售，而那些尋求與羅素 1000 指數匹配的基金則將買進。