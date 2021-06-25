特斯拉三天漲近10%幾乎收復今年失地 疲態將結束？

特斯拉 (TSLA-US) 打破過去兩個月乏善可陳的局面，最近三天上漲近 10%，快要收復今年來的跌幅。專家預測接下來可能還是會盤整一段時間，不過一周後將公布的第 2 季交車量值得關注。

特斯拉股價已經頹靡兩個月，反映投資人遠離成長股、傳統車廠威脅升高、中國銷售降溫和半導體持續短缺的影響。但進入本周之後，特斯拉股價卻意外活躍，周四 (24 日) 收盤上漲 3.5% 至每股 679.82 美元，三天上漲約 10%，今年來跌幅只剩 3.7%。

關於本周股價上漲的因素眾說紛紜，執行長馬斯克周三在推特上表示，如果太空事業 SpaceX 旗下的星鏈 (Starlink) 將首次公開發行股票 (IPO)，會盡可能讓特斯拉長期股東優先參與。

此外 Elektrek 周四報導，特斯拉正和挪威官員洽商，可望開放超級充電網 (Supercharger) 給挪威其他汽車製造商使用，而上周才傳出特斯拉考慮開放德國的超級充電網。如果屬實，將可為特斯拉帶來新的營收來源，且有利於電動車普及。

其他說法還包括，特斯拉 Model 3 在美國製造指數 (API) 中奪冠，是這項評估車廠「美國元素」的指標 16 年來首次由電動車拿下第一。還有一說是隨著比特幣回穩，特斯拉股價也隨之平靜。

巴隆周刊 (Barron’s) 專欄作家 Al Root 指出，更適合的解釋是，之前不受青睞的科技股、成長股正在鹹魚翻身。例如那斯達克綜合指數在周三上漲，而道瓊工業指數下跌。特斯拉股價月線已經轉漲，且追上那斯達克綜合指數。

但巴隆認為，特斯拉股價仍會盤整一段時間，直到下一個重大消息到來，可能是好消息也可能是壞消息。

特斯拉將在大約一周後公布第 2 季交車量，市場預期若超過 20 萬輛，將是股價利多。特斯拉已經設下今年全年交車量年增超過 50% 的遠大目標。另外，特斯拉第 2 季財報將在 7 月下旬公布。