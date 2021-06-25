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Fed官員：美就業仍處於顯著下降狀態 企業不願招聘員工

鉅亨網編譯張博翔
Fed官員：美就業狀況仍顯著下降 企業不願招聘員工（圖：AFP）
Fed官員：美就業狀況仍顯著下降 企業不願招聘員工（圖：AFP）
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美國Fed聯準會升息就業

聯準會 (Fed) 兩位官員周四 (24 日) 表示，多項指標顯示美國經濟正在持續成長，但就業狀況仍顯著下降，企業不願招募勞工。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 在線上論壇中表示，美國經濟成長已經回升，包括消費、房屋和製造業在內的一些指標現在非常健康，但即使 GDP 幾乎完全收復去年失地，就業仍然顯著下降。

哈克表示，雖然一些工人的收入增加，但與疫情前相比，就業人數仍然減少近 760 萬人，若將疫情前的就業成長考慮在內，就業缺口將增加到 1060 萬個。疫情爆發前，美國每月增加約 20 萬個就業機會。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則表示，許多企業不願僱用工人，因為他們不確定經濟穩定後確切需求，但在經濟持續成長狀況下，現階段要判斷企業的勞力需求是否保持低位還為時過早。

兩位官員都表示，美國政府需要投資基礎設施，包含擴大網路建設，以確保經濟更加公平，此外，一些工人需要幫助才能取得不需要大學學位的高薪工作。

聯準會上周宣布維持利率，並繼續每月購買 1200 億美元的債券，但宣布將開始討論縮減購債，預測升息的時間表也提前，18 位官員中有 13 位預期 2023 年將升息。

波斯提克日前表示他認為聯準會將於 2022 年開始升息，與其他官員相比，立場更鷹派。

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