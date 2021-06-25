〈新股IPO〉小鵬港股認購啟動 每股180港元

周五 (25 日) 小鵬汽車 (9868-HK) 啟動香港 IPO 認購作業，每股最高認購價達 180 港元，每筆交易 100 股，6 月 30 日截止認購。小鵬汽車這波回歸香港二度上市計劃發行 8500 萬股，香港公開發行比重 5%，國際發行比重 95%，另有超額配股權 15%。7 月 6 日將公布中籤情況以及進行暗盤交易，7 月 7 日正式掛牌上市。

小鵬汽車表示取得資金約 45% 將用在拓展公司的產品組合及開發更先進的技術；約 35% 將用於提升公司的品牌知名度，以及在國內及國際市場增加銷售與服務；約 10% 用在提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；最後的 10% 則用於營運資金及其他一般企業用途。

在美國上市的中概股新能源汽車類股，今年啟動鮭魚返鄉風潮。目前已知蔚來汽車 (NIO-US) 和小鵬汽車都已向港交所 (388-HK) 提交上市申請。

(資料來源: AFP)

未來港股的新能源汽車格局中，將形成多強鼎立的格局。目前已經上市的港股電動車廠中，有恆大汽車 (708-HK)、比亞迪 (1211-HK)，市值分別達 2716 億港元、6575 億港元。而小鵬汽車目前市值大約為 321 億美元，蔚來汽車市值則是來到 723 億美元。

電動車原本是 2020 年金融市場的投資大熱門，然而今年特斯拉 (TSLA-US)、蔚來汽車、理想汽車 (LI-US)、小鵬汽車都被不同程度的拋售。儘管如此，這些車廠的股價和實際銷售出現一定程度的脫離，因電動車的實際市佔率、出貨率都在不斷地提高。

市場研究機構集邦科技近期的報告指出，2021 年全球新能源車的銷售量將達到 435 萬輛，年增 49%，遠超出傳統汽車的銷售成長速度。今年 5 月，小鵬汽車的交車數量達 5686 輛，年增 483%。

