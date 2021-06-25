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〈陸港盤後〉科技帶頭衝 恒指突破壓力站上29000點大關

鉅亨網編輯江泰傑
〈陸港盤後〉科技帶頭衝 恒指突破壓力站上29000點大關(圖片:AFP)
〈陸港盤後〉科技帶頭衝 恒指突破壓力站上29000點大關(圖片:AFP)
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美股持續創新高，帶動周五 (25 日)A 股三大指數開高，銀行、證券、保險類股上漲刺激上證走揚，午盤後鋼鐵類股加入漲勢，推升上證漲幅擴大。而創業板指在太陽能、鋰電池概念股反彈的拉抬下大漲逾 2%。

市場投資氣氛明顯好轉，外資加碼買進 A 股，此外今日滬深指數成交量能依舊保持在兆元水準，達人民幣 1.05 兆元，日增 4%。

港股方面，美股創新高，亞股開高，帶動今日恒指開高。油價走揚，帶動能源類股，同時美股頻創新高刺激，市場風險偏好提升，科技類股出現難得的大漲走勢。在新經濟與舊經濟概念的拉升之下，恒指順利突破 29000 點壓力。

網科族群全數翻揚，成為恒科指中表現最亮眼類股，快手 (1024-HK) 大漲 7.8%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 勁揚 7.2%、美團 (3690-HK) 跳漲 5.1%、百度 (9888-HK) 大漲 3.6%、京東 (9618-HK) 飆漲 3.2%。

資料來源:鉅亨網
資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.15%，報 3607.56 點；科創 50 指數跳漲 2%，報 1534.85 點；深證成指上揚 1.48%，報 15003.85 點；創業板指收紅 2.09%，報 3347.7 點。本周上證綜指上漲 2.34%，科創 50 指數上揚 2.69%，深證成指大漲 2.88%，創業板指勁揚 3.35%。

恒生指數上漲 1.4%，報 29288.22 點、恒生科技指數大漲 2.44%，報 8235.63 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 141.03 億元，其中滬股通買超人民幣 75.55 億元，深股通買超人民幣 65.48 億元。本周北向資金合計買超人民幣 209.77 億元。

法人觀點

東吳證券認為，近期市場在科技族群領漲的背景下，創業板及科創板指齊創反彈後新高，而上證、滬深 300 等指數仍處於 20 日線之下，這與盤面滬弱深強，成長型類股吃香的風格相契合。

目前市場流動性較充裕，熱門題材的機會仍然存在，操作上建議保持中性靈活持股水準以因應市場波動。防守上，建議把投組朝向估值性價比較高的方向作調整。進攻上，多留意高景氣的產業，如科技類股半年報題材。
 

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