造車新勢力小鵬、理想、哪吒4月交車數 年增逾倍起跳

週日 (2 日) 中國造車新勢力小鵬 (XPEV-US)、理想 (LI-US) 、哪吒紛紛公布 4 月份汽車銷售量，三家企業中銷售最高為理想的逾 5500 輛，小鵬則是逾 5000 輛，哪吒則是超過 4000 輛。同時這三家車廠交車年增率均是倍數起跳，當中以哪吒成長最高，達 5 倍，小鵬則是接近 3 倍，理想則是逾 1 倍。

理想汽車公布 4 月份理想 ONE 交車數量達 5539 輛，年增 111.3%，累積交車數已突破 5 萬輛。從第一輛理想 ONE 2019 年 12 月送交給消費者直到第 5 萬輛達標，理想汽車只花 17 個月，創下新造車勢力最快達成的紀錄。

不過令人大家在意的是理想今年在上海汽車展未展出新車，相較於另外兩家造車新勢力蔚來推出 ET7，小鵬則宣布 P5 來看，理想仍只有單一車系撐場面，恐不利後勢銷售買氣。

小鵬汽車則是在官方微博上表示，截至 2021 年 4 月底，小鵬汽車今年度累積交車數量已達 18487 台，是去年同期的 5 倍。4 月總交車數量為 5147 輛，較去年同期跳增 285%，小鵬 P7 交車數為 2995 輛，小鵬 G3 則是 2152 輛。

今年上海車展小鵬宣布全球首款搭載光學雷達的量產智慧汽車 P5 開放預定。P5 搭載全新升級的自動駕駛輔助系統 XPILOT 3.5，同時設置 13 個高畫素鏡頭、5 個毫米波雷達、12 個超聲波雷達、2 個車規級光學雷達，共 32 個感測器及 1 組高精度定位組件（GNSS+IMU），可全面提升對行人、靜態障礙物、細小物體的檢測能力，涵蓋黑夜、弱光、逆光、隧道明暗交替等更多複雜場景。

另一家中國造車新勢力哪吒公布 2021 年 4 月汽車銷售量為 4015 輛，年增 532%，月增長 24%。今年前四個月，哪吒汽車累積銷售量為 11458 輛，年增 432%。

做為一個中國新興的造車廠，哪吒汽車目前已經經歷過 7 次的融資，公開融資累計金額超過人民幣 92.5 億元。最近一期融資為去年 12 月 2 日的 C 輪，由華鼎資本領投的人民幣 20 億元。

本周哪吒汽車宣布啟動 D 輪融資，融資金額達人民幣 30 億元。而此波融資由網路安全公司 360 領投，在成功投入資金後 360 將有機會晉升為哪吒前三大股東。

