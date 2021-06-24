〈陸港盤後〉證券、銀行撐人氣 上證收高四連紅

中國人行向市場釋出流動性以紓緩半年度即將結束的流動性需求，周四 (24 日)A 股三大指數開高，但受到白酒類股下挫的影響，指數很快翻黑，至於前一個交易日大漲的科技類股出現獲利了結賣壓，導致科創與創業板兩指跌幅擴大。

不過，證券、銀行、煤炭類股相繼走揚，支撐上證大多時間在平盤之上游走，最終帶動上證在震盪中收紅。今日滬深兩市成交金額再破兆，已連續第五日成交站上兆元水準，達人民幣 1.01 兆元，日減 6%。

港股方面，美股漲跌不一，而港股在前一個交易日大漲後，買盤追價力道不足，恒指在開高後一路呈現狹幅震盪直到終場。恒指在 29000 點的賣壓依然沈重，指數遲遲未能成功守穩，在沒有更進一步的利多刺激下，29000 點的壓力區不易突破。

恒科指數成份股中漲跌各半，當中以生技類股表現最為亮眼，京東健康 (6618-HK) 大漲 3.4%、阿里健康 (241-HK) 上漲 2.6%、平安好醫生 (1833-HK) 上漲 1.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.01%，報 3566.65 點；科創 50 指數下挫 1.92%，報 1504.81 點；深證成指下跌 0.4%，報 14784.8 點；創業板指收黑 1.2%，報 3279.16 點。

恒生指數小漲 0.23%，報 28882.46 點、恒生科技指數小漲 0.24%，報 8039.76 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 30.97 億元，其中滬股通買超人民幣 26.02 億元，深股通買超人民幣 4.95 億元。

法人觀點

山西證券認為，本周滬深兩市成交量持續維持在兆元人民幣的水準，反映投資氣氛較熱絡。股市明顯呈現類股輪動的現象，資金多集中在科技和消費等高景氣產。但因為資金流入推升熱門題材快速走揚，使得這些急漲的族群短線存在一定的回檔風險。中長期來看，景氣維持高檔的消費升級和科技類股依舊會有較強的吸引力，而大盤將在相關類股帶動下繼續呈現震盪上漲的走勢。

