指揮中心拍板 新冠疫苗殘劑開放不限類別候補施打

近來新冠疫苗出現緩打潮，且一瓶開封可打到 10-11 人，殘劑丟棄相當浪費，中央流行疫情指揮中心今 (25) 日上午與地方政府召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥表示，從今天起，開放每天最後一瓶的殘劑，可以讓尚未開放接種類別的對象候補施打，但須在同意書上註記，並上傳全國接種系統。

陳宗彥說明，由於疫苗開瓶後有一定保存時間，若有預約對象報到就可以開瓶，至於每天最後一瓶的殘劑處理，中央已向各縣市政府說明，接種單位可先公告候補名單登記，給尚未開放類別的對象接種，接著才是其他對象不在後續類別的名單。

陳宗彥表示，非現行開放類別的對象接種疫苗後，要請接種的醫事人員在同意書上註記殘劑的使用者，並將資料上傳到全國性預防接種資訊管理系統 (NIIS)。

陳宗彥強調，如果殘劑分量不足以施打一劑，中央不建議和其他瓶疫苗混合抽取，提醒各單位注意。

對於最新一批莫德納疫苗，陳宗彥表示，將於 6 月 30 日起配送，7 月 1 日上午陸續抵達各縣市，展開接種作業。

陳宗彥指出，雖然目前疾病傳播能力有持續下降的情況，各地疫情趨緩，但台北市北農有發生群聚事件，建議地方政府應加強批發市場相關人員篩檢跟健康監測，避免產銷營運受到影響，此外，有鑑於全球 Delta 變異株流行擴大，指揮中心將加強國內監測，也請地方政府相互通報。