〈國內疫情升溫〉祖孫確診Delta變異株 英國、秘魯等7國入境者集中檢疫

國內今 (25) 日新增 76 例 COVID-19 本土確診，確診個案中也新增 5 例死亡，疫情略見放緩，不過，指揮中心指出，一對自秘魯返台的祖孫，確定感染印度變異株 Delta 病毒，因此，自 27 日零時起，全面提升入境人員檢疫措施，印度、英國、秘魯等 7 國入境者，一律入住集中檢疫所 14 天。

屏東縣府日前公布一名確診者案 14298，為枋山鄉自營計程車的 63 歲男子，衛生局疫調發現疑為群聚感染，其中一對確診的祖孫，先前自秘魯返國，指揮中心今天公布基因定序結果，確認為 Delta 變異株，但是否與先前確診的病毒為相同感染源，仍有待釐清。

指揮中心示警，世界衛生組織 (WHO) 公布目前全球已有逾 85 個國家出現 Delta 變異株 (印度變異株) 病例，歐洲疾控中心 (ECDC) 評估其傳播力較 Alpha (英國變異株) 高出 40-60%。國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列、英國等，近期病例數回升，且發現 Delta 變異株病例占比達 7 成以上。

Delta 變異株近來也入侵台灣，鄰近的孟加拉、印尼等國 Delta 變異株占比也呈增加趨勢。因此，指揮中心宣布，自 6 月 27 日零時起 (抵台時間)，全面提升入境人員檢疫措施。

「重點高風險國家」旅客自空港或海港入境後，一律入住集中檢疫所 14 天，且須配合入住時、檢疫期滿進行 PCR 檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前重點高風險國家有巴西、印度，以及本次新增的國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共 7 國。

這 7 國旅遊史以外的所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所 14 天，且於居家檢疫期滿前配合進行 PCR 檢測。

國籍航空公司機組員自「重點高風險國家」航線航班返台後，應居家檢疫 14 天及檢疫期滿進行 PCR 檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定的公司宿舍。

國內今日新增的 76 例本土病例，其中 34 例為居家隔離、檢疫期間或期滿檢驗陽性者，分布仍以新北市 32 例最多，台北市 20 例，桃園市 10 例。確診個案中新增 5 例死亡，自去年起累計 610 例死亡病例。至於 5 月 11 日至 6 月 23 日累計公布 13061 位確診個案中，已有 9650 人解除隔離，解隔離人數占 73.9%。