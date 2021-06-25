英國6月消費者信心指數維持在-9的歷史高點

根據研究機構 GfK 在週五 (25 日) 公布的調查數據顯示，英國 6 月消費者信心指數維持在 - 9 的歷史高點，不過低於市場預期。

數據顯示，英國 6 月消費者信心指數維持在 -9，與 5 月份持平，仍為 2020 年 3 月疫情爆發以來的新高，不過低於市場預期的 - 7。

GfK 的客戶戰略總監 Joe Staton 表示：「對於零售價格通膨上升的預測，可能會削弱消費者信心。」

英國零售聯盟 (BRC) 表示，由於社交限制放寬，人們重新前往酒吧和餐廳聚會，英國購物者也更熱衷於新衣服和鞋子上的消費。而疫情相關的供應鏈中斷，也推高了家具和電器產品的成本。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示，今年底物價可能會更廣泛地上漲。全球食品價格現在出現 7 年來的新高，自 2019 年以來，航運成本增加了兩倍，大宗商品出現漲幅，零售商的成本壓力正在增加，她預期相關成本將在今年晚些時候浮現。

Dickinson 也說道：「零售商可能被迫將一些成本轉嫁給他們的客戶。」

英國央行在週四 (24 日) 時也曾警告表示，消費者價格在 5 月份躍升至 2.1% 後，今年晚些時候可能會暫時超過 3%。

有數據顯示，隨著商店和餐廳重新開業，休假員工人數量大幅減少，但仍有約 150 萬名員工仍未重返工作崗位。

英國最大商業遊說團體「工業聯合會」(CBI) 將今年的經濟增長預測從 6% 上調至 8.2%，並預計 2022 年將增長 6.1%，高於英國政府當局的預測。