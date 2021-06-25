野村預警：未來3年台灣等6國 可能會爆發金融危機

野村證券近期的風險預警模型顯示，台灣等六國是未來三年最容易受到金融危機影響的國家。

野村證券的新加坡經濟學研究團隊以五個不同的預警訊號，創建以希臘先知卡珊德拉 (Cassandra) 為命名的金融危機預警模型。

這五個風險參數包括：私人信貸和 GDP 的比率、償債率、實際股票價格、不動產價格和實際有效匯率。

(圖片：野村證券、marketwatch)

野村通過回測發現，自 1990 年代初以來，卡珊德拉對 40 個國家的過去 53 次危機中陸續發出了警訊，準確率超過 66%。

如今，目前卡珊德拉再度警鈴作響，該模型顯示，「美國、日本、德國、台灣、瑞典和荷蘭」等六個經濟體接下來三年內似乎很容易受到金融危機的影響。

野村證券還將利率和氣候變化風險加入到模型參數中，促使上述國家總體得分上升，相應地讓瑞典排除在風險國之外。

該報告寫到：「新冠疫情迫使各國央行將利率降至歷史低點，並進一步實施 QE (量化寬鬆) 政策，儘管經濟復甦日益明顯，但大多數央行仍維持異常寬鬆環境。」

野村認為：「債務推動的資產價格飆升的環境已成熟。然而，在某個時候，失衡將會解除，通常是突然的，這可能導致信貸緊縮，或更糟的是，爆發金融危機。」