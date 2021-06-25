美國缺工問題短期難解 製造商仍面臨供應鏈瓶頸

美國在疫苗普及施打下經濟正逐漸復甦，不過美國全國製造商協會（NAM）執行長 Jay Timmons 周四（24 日）表示，供應鏈中斷與成本上漲的現象尚未緩解。

Timmons 在 CNBC 的節目上說：「由於勞力短缺供不應求，成本壓力不斷上升，導致許多生產完成品的製造商遭遇供應鏈瓶頸。」隨著經濟從新冠病毒的重創復甦後，他期待未來不會出現供應鏈瓶頸。

勤業眾信（Deloitte）與美國製造業協會（Manufacturing Institute,MI）共同發布的研究顯示，美國製造業求職者缺乏雇主期待勞工具備的技術，將導致 2030 年出現多達 210 萬個製造業職位空缺，以及高達 1 兆美元的經濟損失。研究報告也指出，預估在 2030 年前，製造業需填補 400 萬個職位空缺。

儘管製造業已經回填 63% 在疫情期間的職位空缺，但該份研究調查的多數製造商仍預計，明年後將在吸引新人才與留住現有員工面臨長期挑戰。調查數據也顯示，與 2018 年相比，找到合適人才的難度提高 36%。

Timmons 說：「技術人力多年來存在缺口。儘管 30 萬個製造業職位空缺已經下降到疫情期間的最低水準，但今日製造業仍有 851,000 萬個職位空缺。」

他也說，這一數字將在 2025 年減至約 60 萬，NAM 希望吸引新一代年輕人在「創新」的製造業就職。

Timmons 補充說，由於先前的政策提振就業率正向成長，而未來也有大規模基礎設施投資的支撐，製造業正在「走強」。