迷因股恐摧毀投資 傳奇投資人葛拉漢指出3大泡沫股

投資機構 GMO 創辦人、傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 在最近接受採訪時表示，近期以迷因為買點的股票，恐怕將會摧毀真正的投資，他認為，GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 和黑莓 (BB-US) 是 3 大泡沫股。

今年迄今，AMC 已將上漲了超過 2,500% 以上，GameStop 的漲幅已超過 1,000%，黑莓股價則是已經上漲超過 90%。

相較之下，傳統資產的回報顯得平淡。道瓊工業指數今年迄今上漲超過 12%，而標準普爾 500 指數上漲超過 13%，納斯達克綜合指數在 6 月份強勢回歸後，漲幅接近 12%。

葛拉漢認為，社交媒體所驅動的迷因股走勢令人擔憂，並表明金融市場存在終需面對的泡沫。

他表示，像是加密貨幣狗狗幣的起源就是一個笑話，可以用來嘲諷加密貨幣的一文不值。但是，今年迄今，狗狗幣仍上漲了約 5,000%，市值達數十億美元。

葛拉漢指出，即使是最明智的投資者，也很難把握市場低迷的時機，他也不可能確切地知道市場何時會崩潰，但虛華的買氣卻總是存在。

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 曾警告表示，迷因股和加密貨幣若崩盤，散戶可能蒙受「相當於國家規模」的損失。

貝瑞警告迷因股正面臨危險。他 1 月在推特上說：「如果我讓你把 GME 放到雷達中，而你有不錯的績效，我真心為你開心。但現在眼前發生的事情，後續將產生法律和監管結果。事情已經變得不自然、瘋狂而且危險。」