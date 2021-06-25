〈美股盤前要聞〉拜登達成基建協議 美股期貨走升

美 1.2 兆美元基建計畫達協議。美將公布 5 月核心 PCE 物價指數。美股期貨週五 (25 日) 小升，道瓊期貨漲 0.34%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.09%。

1. 拜登與參院跨黨小組就基建計畫達成協議

美國總統拜登週四 (24 日) 宣布，他與兩黨參議員已就基礎建設計畫框架達成協議。

週三 21 位參議員組成的跨黨派小組 (簡稱 G-21) 達成基建計畫框架，規模 1.2 兆美元、為期八年的支出計畫，包括新增和重新調整的資金。該基礎計畫提高對橋樑、道路和其他實體基礎建設的注資，排除拜登先前基建提案中的大型住房方案、居家照護、勞動力發展等項目。

美國總統拜登週四宣布和該跨黨小組就基礎建設計畫框架達成協議，其中新增支出 5790 億美元新增支出主要用於交通建設，並以出售美國戰略石油儲備 (SPR) 作為籌措資金來源之一。

2. 美大型銀行輕鬆通過 Fed 壓力測試

美國聯準會 (Fed) 周四 (24 日) 盤後公布， 23 家大型銀行全部輕鬆通過 2021 年壓力測試，即使面對全球經濟嚴峻衰退也有足夠的資本因應，代表 7 月起可恢復發放股利和實施庫藏股，銀行股勁揚。

壓力測試顯示，美銀、摩根大通、花旗在內的 23 家大銀行面對全球經濟嚴峻衰退，包括股市崩跌 55%、失業率高達 10.8%、商用不動產和公司債挫跌等情境，仍有能力吸收合計 4,740 億美元的虧損。

接下來銀行有望恢復回饋股東的措施，分析師預估，六大銀行未來一年的配息和庫藏股規模上看 1,300 億美元。六家銀行分別是美銀 (BAC-US)、花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US)、富國銀行 (WFC-US)。

3. Nike 估解封利多將帶動全年營收突破 500 億美元

運動用品大廠 Nike(NKE-US)2021 會計年度第 4 季轉虧為盈，營收寫下 50 年來最佳成績，並表示受益於經濟重啟、北美業績反彈，6 月開始的本年度營收可望首度突破 500 億美元，周四 (24 日) 盤後股價大漲 13%。

Nike 第 4 季 (5/31 止) 轉虧為盈，淨利 15 億美元，相當於每股盈餘 93 美分，優於市場預估的每股盈餘 51 美分。總營收從去年同期的 63.1 億美元攀升到 123.4 億美元，優於市場預測的 110.1 億美元，並創公司歷來單季營收新高紀錄。

Nike 營運猛增，不完全只是因為去年此時美國疫情正嚴峻，也反映公司減少對促銷折扣的依賴，以原價賣出更多產品。

4. Luminar 光達打入 Volvo 新款電動 XC90

吉利汽車集團旗下 Volvo 周四 (24 日) 表示，明年推出的旗艦款休旅車 (SUV) 將配備 Luminar (LAZR-US) 光學雷達 (LiDAR) 傳感器，進一步提升自駕功能發展進度，消息激勵 Luminar 大漲近 7%。

Volvo 宣布， 2022 年將推出的電動車款 XC90 SUV 將配備 Luminar 開發的 LiDAR 技術的安全系統，成為第一款搭配 LiDAR 的車款。XC90 是 Volvo 美國最暢銷的車型，去年銷量接近 9.25 萬輛，全球排名第三。

Volvo 表示，新款 XC90 SUV 將收集數據，最終可能會作為未來啟用 Highway Pilot 功能的依據，該功能旨在讓駕駛能在特定高速公路上啟動自動駕駛，若該功能未來能落地，將會是自駕領域的一大進步。

5. Google 宣布 Cookie 停用時間表延至後年

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周四（24 日）表示，Chrome 瀏覽器要到 2023 年底才會完全停用 Cookie 追蹤，較原先計畫停用的時間晚兩年，這對其他廣告科技公司來說是個喜訊，股價紛紛大漲。

Chrome 瀏覽器的隱私技術工程總監 Vinay Goel 在部落格貼文寫道：「我們需要以負責任的速度行動，挪出足夠的時間讓大家討論出合適的解決方案，給出版商與廣告主遷移其業務。」

Goel 表示，將採隱私沙盒（Privacy Sandbox）提案中的 FLoC 技術，替代第三方 Cookie 的解決方案，讓廣告商依然能夠在網路上投放精準廣告，同時保護用戶數據安全。