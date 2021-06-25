合晶楊梅廠將進行3天歲修 去瓶頸後月產能提升1成

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 楊梅廠將於 6 月 29 日至 7 月 1 日進行為期三天歲修，進行產能去瓶頸化工程，歲修結束後月產能將提升 10%；且對於要進廠協助歲修的協力廠，合晶今 (25) 日也主動為相關人員快篩，約 300 人全數陰性。

受到國內疫情持續影響，許多電子廠都要求相關委外包商或協力廠商，進廠前得提供快篩陰性證明，合晶則是主動為相關人員進行快篩。

合晶受惠車用功率元件需求轉強，及 CIS、工業與屏下指紋辨識等應用帶動，訂單滿載；因應產能供不應求，合晶今年 1 月已開始陸續調漲價格，看好今年價格向上趨勢。

合晶目前在台 6 吋產能主要集中在楊梅廠，月產能 30 萬片，龍潭廠則是 8 吋產能約 32 萬片；受惠遠距應用推升，需求暢旺，中小尺寸訂單自年初起持續湧入，龍潭、楊梅兩廠產能滿載，利用去瓶頸方式提供額外產能，此次楊梅廠歲修後，月產能將提升 10%、增加約 3 至 4 萬片。

此外，轉投資 6 吋廠上海合晶第二季本月已開始量產，目前規劃新增月產能 10 萬片，產能將陸續到位。

除 6 吋與 8 吋等中小尺寸矽晶圓外，合晶近來也積極發展 12 吋矽晶圓，去年底開始出貨磊晶片，也送樣拋光片，目前正發展拋光加磊晶片，最快第三季末量產。

