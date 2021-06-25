義隆TDDI年底進量產 明年非筆電營收貢獻逾1成

義隆 (2458-TW) 近年積極跨足手機領域，預計 TDDI(觸控暨顯示驅動晶片) 將在年底前量產，同時 LTDI、摺疊手機觸控 IC 以及 Mini LED 相關晶片，也將在今年底至明年初貢獻，法人估，明年非筆電營收將攀升至 1 成，有助分散產品風險。

儘管近期筆電市場出現雜音，不過，法人看好，2022 年筆電仍可維持在 2 億台左右，且義隆隨著轉型效益逐步顯現，有多個新產品可延續成長動能，非 NB 應用領域的營收貢獻也將從現今的個位數百分點，提升至 1 成以上。

至於筆電方面，義隆目前已是全球最大觸控板供應商，但由於過去多著墨消費性機種，在消費領域市占達 80%，不過，在商用機種市占率低，預期今年將從 30% 提升至 40%，明年也有機會持續攀升。

義隆觸控螢幕則除了滲透率、市占率持續增加，也推出支援觸控筆的解決方案，可提升銷售單價及推廣新品，從先前供應 1 顆觸控螢幕 IC，倍增為 8 顆，也同步拓展至摺疊手機。

展望後市，法人看好，義隆今年成長幅度將優於產業，營收估可年增 3 成，挑戰 200 億元，且受惠產品組合優化，毛利率、營益率可望呈現雙增，每股稅後純益估達 17 元。