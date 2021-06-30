〈書摘〉今年要讀幾本書？一流的人教你這樣讀書

前面提到「讀得快」沒價值，同樣地「讀多少本」也沒價值。我並不認為自己讀了兩萬本書有多了不起，讀書真正了不起的地方在於「有沒有發揮功用」。透過書本獲得新知，在商場上發揮出來，對社會做出貢獻，才能讓我感到快樂。

有些人會在一年之初立志「今年要讀一百本書」，真是無聊透頂。讀書的重點在於「目的」而不是「數量」，所以應該立志的是你的「目的」。有時候讀了十本書，不如把一本經典讀十次，因為真正的好書，可以讓你依據十個不同的目的，反覆讀個十遍。例如：

如何提升幹勁？

如何建立正確的人事制度？

如何打造暢銷產品？

如何正確管帳？

只要內心湧上疑問，就重讀一次。

單一主題讀完 30 本書就能成為專家

讀一堆不同主題的書是很有趣，但若想在有限時間內吸收學問，這麼做的效率就不高。要在短時間內鑽研特定主題，就不需在意讀多少本，而是應該掌握重點深入學習，這樣才能更快達到目標。如果能讀完單一主題的三十本書，應該算得上是專家了。

另外，鎖定主題深入研究，過程中也會接觸到相關的其他主題，並很自然地引發研究其他主題的動力。因此請不要隨機亂讀，先鎖定一個主題，然後依循相關主題接連閱讀，這種開枝散葉的讀法，更能有機地逐步吸收，增加自己的學養。

閱讀只是一個入口

只要讓自己的腦袋像塊海綿，各種資訊就會自然而然地向你聚集過來，這是因為你讓自己保持著「遇見未知」的狀態。

請想像你的大腦是塊充滿空隙的乾海綿。又輕又蓬鬆，一捏就扁。隨時都想往上面灑水來滿足它。但乾海綿有乾海綿的好處，當你有很多事情不懂，代表你還有很多空間可以吸收知識。直到如今，我還是覺得自己的大腦有一個部分一直是塊乾海綿，這才能對作家與編輯們提出「不懂」的問題，問出書裡沒有寫的資訊。

甚至可以說，做一個渴望吸收各種知識的海綿，會讓你擁有絕對的「競爭優勢」。假設你要訪問一位知名學者，先研究他的艱澀大作而受過挫折，或者完全沒讀過他任何一本書，訪問的出發點會完全不同，得到的答案也大相逕庭。

請把自己當作一塊海綿，隨時注意該怎麼吸收知識泉源，常常認真思考，然後付諸行動。

閱讀本身不會讓你獲得競爭優勢。

閱讀只是一種「工具」或「契機」，讓你懂得發問，問出你的競爭優勢，並引發你的行為。我小時候讀了昆蟲圖鑑就跑去山裡抓蟲子，這個昆蟲男孩的競爭優勢在於「親眼見證實物」。把昆蟲圖鑑翻到爛，只是為了獲得親眼驗證所需的基礎知識。一定要親自接觸過昆蟲，才能長出智慧。

閱讀只是一個入口。讓自己永遠是一塊海綿也沒關係。除此之外，沒有別的方法能為自己創造如此偉大的契機，令人飛躍成長。

來源：天下雜誌出版