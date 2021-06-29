通膨下半年可望趨緩 投資人應做好資產配置

撰文：張國蓮

喊了很久的通貨膨脹（下稱通膨）終於來了！世界各主要國家 2021 年 5 月消費者物價指數（CPI）陸續攀抵多年新高，包括美國 5 月 CPI 年增幅達 5%，創 2008 年夏季以來新高；台灣 CPI 年增率升至 2.48%，創下 99 個月以來最大漲幅；南韓 5 月通膨率升至 2.6%，創 9 年來新高；歐元區則是自 2018 年來首度攀抵 2%，突破歐洲央行（ECB）設定的通膨目標。

急速竄升的通膨引發市場擔憂並造成大幅波動，也掀起通膨是短期現象或長期趨勢的論戰，畢竟 2008 年金融海嘯後，全球多數時間在通貨緊縮的環境中掙扎，通膨加速的情況是睽違已久，況且此次造成通膨的原因也是前所未見。

基期低、供應鏈中斷

下半年不再是通膨因素

群益投信投資長李宏正即歸納指出，有 4 個原因引發此次通膨，分別是基期低、供應鏈中斷、美國等主要國家持續推動刺激經濟政策，以及疫情解封下對未來需求將持續擴大的預期。其中，基期低是關鍵因素，而供應鏈中斷則是此次迥異於以往的原因。

截至目前為止，以美國聯準會（Fed）為主，認為通膨屬於短暫現象的論點居上風，元大全球 ETF 成長組合基金研究團隊更從 3 個角度加以解釋，首先是拆解 CPI 的成分，漲的是占比較低的能源、運輸，占比較高的租金、醫療漲幅溫和，服務類等依然是負值，並預期 7 月份開始陸續公布的 CPI 將呈下滑，原因是基期逐漸墊高，下半年通膨將呈緩降過程，但無法回到疫情前的低水準，CPI 約可能在 3% 上下波動。

其次，原物料價格上揚的原因之一是市場錢太多，投機需求高，但以過往經驗來看，貨幣供給額 M2 往下彎，約過 1 季度後，被資金過度追逐的原物料價格會開始往下，帶動 CRB 商品指數也跟著往下彎，基於美國等主要國家的貨幣政策最寬鬆時間已過，即使下半年每月貨幣供給量不變，年增率將呈下降，加上聯準會若減少購債，預期 CRB 商品指數於 1 季後會開始往下，投機炒作潮將消退一些。

此外，今年上半年美元指數偏弱，有助於原物料價格走強，但下半年因聯準會減少購債，加上美國有機會於 7～8 月達到全體人民對新冠病毒免疫進而解封，經濟景氣復甦較歐元區、日本強勁，有利於美元不再走弱。

李宏正認為，最低基期已過、供給鏈中斷有機會於年底前逐漸解除、勞動市場的工資水平不會大幅上揚，以及聯準會可能提早結束寬鬆貨幣政策等，都是通膨於下半年不會再快速竄升的原因。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝即表示，聯準會可能提早至今年底、明年初先進行縮表，循 2013 年開始縮表至 2015 年才正式升息的模式。

波動高、政策變化大

賺大錢難度增加

顯然現階段的各項分析都偏向通膨是短暫性質，富達投信投資長張翠玲也是如此預期，但卻也提醒不可忽視市場的預期心理。張翠玲表示，若通膨將高漲的預期心理發酵，就算通膨實際上不嚴重，依然會產生惡性循環，讓盈虧平衡通膨率像先前一樣快速跳升到 2.7%，導至股債市場均出現較大幅度修正，張翠玲提醒通膨上升的幅度與速度是觀察重點。

總結專家們對 2021 下半年的看法，通膨依舊是主流話題之一且政策變數高，因此波動大，類股或主題輪動可能比上半年要更快速，投資人面對的挑戰更高，賺大錢的難度也大幅增加。以下提出 5 個現階段操作重點供投資人參考。

➊ 市場波動性高：做好資產配置。

➋ 通膨溫和機率高：股優於債，成熟市場優於新興市場。

➌ 惡性通膨機率低：股債皆受害，改持現金與抗通膨商品。

➍ 上半年已有波段漲幅的價值型股（含金融、原物料股等）、REITs、抗通膨債券是否能於下半年續漲或漲不動，各有支持者。投資人即使追高，也要謹慎。

➎ 因應通膨來投資操作，雖可維持投資組合的價值但可能不利長期理財目標的達成，投資人要想清楚。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 7 月號第 166 期