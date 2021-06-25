〈國泰投資展望〉估通膨將「校正回歸」 股市若閃崩靠一招化解

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (25) 日舉辦《2021 下半年全球投資展望線上論壇》，通膨問題備受矚目，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，短期通膨走高只是暫時性的，未來通膨可望「校正回歸」；至於股市則還有創新高可能，但應拉高風險意識，閃崩時則站在「買方」思考，因為低利率持續下，更要持續長線投資才能化解。

林啟超表示，Fed 關注的核心通膨近期破 3%，基期因素及供需失衡應為關鍵；扣除極端項目的截尾通膨，仍在可控範圍。而美國最新通膨漲幅，近 1/3 由二手車貢獻，主因車用晶片交期延長，致新車生產減少，民眾轉搶購二手車所致。缺料缺工現況仍持續，但參考主要通膨預期均顯示未過度偏離 2%，短期通膨走高仍以「暫時性」看待。

林啟超進一步指出，通膨還會持續一陣子，但將漸自高點緩落，也就是說，預估未來通膨可望「校正回歸」呈現回落。

林啟超表示，預期美元將築底緩升，新台幣今年上半年大趨勢仍是處於「七上八下」(27 元至 28 元間上下震盪)，但下半年會較偏向「八下」的情勢，預估會出現一些貶值空間。

林啟超表示，若金融情勢穩定，美國最快可能在 2022 年進行縮表，2023 下半年開始升息；中間若出現股市較大回檔，Fed 將被迫延緩縮表，惟需留意縮表影響。同時隨景氣持續擴張，目前過低的實質利率，回升可期，長率仍有上彈空間。

資本市場部分，林啟超表示，投機氣氛濃厚且乖離高位，下半年在 Taper(縮減購債規模) 節奏、強權博 「疫」 及景氣增速逐漸換檔下，股市破口會偶而浮現，短線操作難度升高，尤其過去一年多，股市反映今年企業獲利大幅回彈，隨著經濟正常化，「reflation trade」邊際效益將愈形遞減。

林啟超強調，股市仍有再創高峰的機會，但風險也隨之升高，不排除會有技術性修正的閃崩狀況，但此並非泡沫化產生，仍建議閃崩時要站在「買方」思考，長久以來美國市場的經濟成長率一直遠低於股市報酬率，也就是說當經濟成長率偏低，想透過薪資成長來增加收入更顯不易，唯有持續投資才是不二法門。至於短線來看，資產表現可能接棒演出，類股輪動將會更快也更為明顯。

