7月新制一次看 實價登錄2.0、檸檬車條款、安心生養利多

進入下半年，國內 7 月 1 日起又有許多新制即將上路，除了攸關房市的實價登錄、房地合一 2.0 外，新手爸媽期待的有薪產檢假將從 5 天增至 7 天，育嬰留職停薪補助加津貼可達 80% 薪資替代率，此外，「檸檬車條款」上路後，可望讓買車的民眾更有保障。《鉅亨網》整理出各部會新制，讓讀者一文看完快速掌握重點。

內政部

●不動產實價登錄五大變革

為健全不動產市場、防堵投機炒作，內政部實價登錄新制將有五大變革，一、成交案件地號與門牌完整揭露；二、預售屋銷售前須備查，成交後 30 天內須申報；三、機關有查核權，最重可按次罰 100 萬元；四、紅單交易納管並禁轉售，違規按戶 (棟) 處 15 萬至 100 萬元罰鍰；五、預售屋買賣定型化契約納管，違者可直接按戶 (棟) 處 6 萬至 30 萬元罰鍰。

●長照機構牆及門窗應採防火材

營建署修訂「建築技術規則」，為強化長照相關機構寢室在火災初期，於非起火之寢室關閉室內門窗減少濃煙竄入，延長可避難時間，新增規定限制分間牆及門窗應為金屬、矽酸鈣板等不燃材料製造，或具半小時以上防火時效，以確保火災發生初期的安全。

財政部

●房地合一稅 2.0 打炒房

為了遏止炒房投機行為，房地合一稅 2.0 將於 7 月上路，回溯自 2016 年後取得房地開始計算，個人從原先的持有房地 1 年內出售課稅 45%，拉長至 2 年；持有 1-2 年課稅 35% 拉長為 2-5 年。

境外個人、企業方面，從原先的持有 1 年內賣屋課徵 45%、超過 1 年課徵 35%，拉長為 2 年內 45%、超過 2 年 35%。

境內企業比照自然人稅率，從原先的適用營所稅率 20%，改為持有 2 年內售出課稅 45%、2-5 年內售出課稅 35%。

衛福部

●擴大不孕症試管嬰兒補助

衛福部擴大不孕症試管嬰兒補助，非低收入戶及中低收入戶首次申請，每次補助上限 10 萬元，再次申請每次補助上限 6 萬元；補助資格為妻子年齡須未滿 45 歲。

●提高產檢次數、增加項目

安心生措施方面，孕婦產檢補助次數增加 4 次，經醫療專業判斷有特殊需求者，可專案申請，預防妊娠合併症。產檢項目增加妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗，增加 2 次一般超音波。此外，也將調高產檢診察費及檢驗費，盼提高醫師投入產科意願。

勞動部

●國家跟你一起養小孩

一、配合產檢增至 14 次，性平法有薪產檢假修正為 7 日，增加 2 日的薪資，由政府補助。二、雙親可同時申請育嬰留停、請領育嬰留停津貼，期間可少於 6 個月，不低於 30 天，以 2 次為限。三、除原本 6 成投保薪資的育嬰留停津貼外，政府另給 2 成補貼，總薪資替代率可達 8 成。

經濟部

●「檸檬車條款」買車有保障

「汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」7 月 1 日生效，增訂屢修不復條款，也就是說，未來消費者購買新車，在交車後一定期限 (不得低於 180 天) 或一定里程 (不得少於 1.2 萬公里) 內，經 4 次送修仍無法回復正常狀態，將可以要求更換新車或解約。

●離岸風電第三區塊開發

經濟部 7 月將公布離岸風電第三區塊開發選商規則，將釋出 10 年 15GW 的裝置容量開發，分為兩階段，第一階段 2026 年至 2031 年將釋出 9GW，第二階段 2032 年至 2035 年釋出 6GW，區塊開發首個選商遴選時程訂在 2022 年第二季進行。外界關注開發場址規劃、遴選機制及禁限建敏感區域範圍。

交通部

●台鐵當日可訂票時間延長

台鐵乘車當日訂票時間由可預訂開車前 1 小時以上的車票，延長至開車前 30 分鐘，付款時間為乘車前 20 分鐘。訂票後逾期未取之停權措施，由 3 個月內有 3 次訂票未取紀錄，施予停權 1 個月，調整為 1 個月內 3 次訂票未取，即停權 1 個月。

● i 郵箱代收貨款郵件郵資降

中華郵政公司代收貨款郵件寄至 i 郵箱者，每件減收 30 元郵資。

●郵局小額終身壽險費率調整

中華郵政調整「郵政簡易人壽安心小額終身壽險」費率，並提高投保金額與放寬投保件數，每一被保險人能投保 3 張主約小額終身壽險，且主約保額累計不得超過 70 萬元。

●高風險國返台國籍機組員居家檢疫 7+7

國籍航空機組員自高風險國家返台，需進行 14 天居家檢疫。

長程航班未接種疫苗者，採 7 天居家檢疫、7 天加強版自主健康管理；接種 1 劑疫苗且滿 2 周，採 5 天居家檢疫、9 天加強版自主健康管理；完整接種 2 劑疫苗達 2 周且抗體檢測陽性，採 7 天自主健康管理。

短程航班未完整接種疫苗達 2 周及抗體檢測陰性者，採 14 天自主健康管理、每 14 天 PCR 監測；完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者，自我健康監測、每 14 天 PCR 監測。