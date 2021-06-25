優化台股交易制度 證交所宣布2大措施下周上路

證交所今 (25) 日宣布，盤中瞬間價格穩定措施、台股造市者制度等措施，將自下周起陸續上路，其中普通交易與盤中零股交易的瞬間價格穩定措施，將由 13 時 20 分延長至 13 時 25 分，28 日起正式實施。

為避免收盤前股價過度劇烈波動，台股集中市場會在盤中交易到收盤前 10 分鐘的這段時間，根據集合競價的價格決定原則，在撮合前先試算成交價，只要試算的價格與前次成交價，價格波動逾 3.5%，就會啟動瞬間價格穩定措施。

證交所表示，28 日起包括普通交易、盤中零股交易的瞬間價格穩定措施，將進一步延長為收盤前 5 分鐘，也就是從目前的 13 點 20 分延長到 13 時 25 分。

此外，為提高優質、但成交量偏低的個股交易量能，金管會宣布將挑出 140 檔上市櫃個股造市，其中上市部分 60 檔、上櫃部分 80 檔，個股標的涵蓋各產業領域。

證交所表示，造市制度將自 30 日起實施，目前已有 8 家證券自營商申請擔任股票造市者、1 家證券自營商擔任交易獎勵參與者，證交所將提供該等券商經手費折讓等獎勵。

證交所指出，前述兩項交易制度措施皆屬優化資本市場之機制，已請證券商及資訊公司 27 日進行實況模擬測試，確保上開措施實施後相關系統能運作順暢。



