特斯拉周漲近8%創9周來最佳 這4大因素成翻多關鍵

特斯拉在經歷今年漲幅幾乎蒸發的狀態後，本周上漲近 8%，創下 4 月中旬以來單周最佳表現，巴隆 (Barron's) 周五 (25 日) 報導，特斯拉股價反彈實際受到四個因素所影響。

特斯拉 (TSLA-US) 周五下跌 1.17% 以每股 671.87 美元作收，總計本周共上漲 7.64%，儘管今年迄今特斯拉仍下跌約 3%，但已收復大部分失地。

中國車市市況佳

除了特斯拉外，近期許多電動車股都開始走升，中國電動車廠蔚來 (NIO-US) 本月上漲 21%，小鵬 (XPEV-US) 和理想 (LI-US) 分別上漲 41% 和 29%。

蔚來汽車本月公布 5 月份汽車銷量為 6711 輛，較去年同期增長 95%，並維持今年第二季 2.1 萬至 2.2 萬輛交車目標不變，銷量不受汽車晶片短缺影響。

巴隆表示中國一直都是全球最大電動車市場，因此當地車商表現一切順利時，對特斯拉來說是個好現象。

交車量改善

中國乘用車市場訊息聯席會日前公布，特斯拉 5 月中國製汽車銷量為 33463 輛，優於 4 月，稍微減緩特斯拉在中國吸引力下滑的隱憂。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，特斯拉經歷中國形象災難後，華爾街看好 6 月的前景，動能將延續至下半年，因此今年交車量仍有可能達 90 萬輛。

綠能熱潮

Ives 也提及白宮對綠能的目標與決心，拜登政府希望能推動電動車補貼以及充電站的基礎設施，儘管法案尚未落地，但本周白宮與兩黨協商取得新共識。

馬斯克釋出新消息

馬斯克周五發推表示，更新後的全自動駕駛 (FSD) 軟體和訂閱定價最快可能在近一周內推出。

推動自駕一直是特斯拉下一步首要任務之一，特斯拉計劃以訂閱制的方式提供高階的駕駛輔助。對汽車業而言，自駕將會是一個新時代，以往這些業者通常不會像軟體業那樣實現經常性收入，因此市場多頭都正等待 FSD 訂閱制的到來。

展望未來，若 FSD 能如願發布，巴隆表示下一步需要觀察的便是即將到來的財報和交車量表現。