太空競賽開打！SpaceX星艦拚7月完成軌道飛行

在太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 周五（25 日）獲准得以提供商業載人服務後，馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 執行長 Gwynne Shotwell 也在當日表示，力爭在今年 7 月將其火箭「星艦」（Starship）升空，完成首次軌道飛行。

Shotwell 在一場國際太空發展虛擬會議上表示，SpaceX 的太空飛行系統相當進步，短期內至少會嘗試一次該系統的軌道飛行。

過去一年內，SpaceX 已對星艦的原型火箭進行多次短程試飛，下一步就是軌道飛行。今年 5 月，該公司宣布其升空計畫，預計從德州發射，火箭脫落後飛船繼續飛行，最後在夏威夷降落。

SpaceX 的星艦。(圖片：AFP)

星艦原型火箭約 160 英尺高（約 16 層樓高）由不鏽鋼打造而成，是馬斯克在 2019 年公布早期版本的火箭，與高約 230 英尺的第一級助推器超級重型（Super Heavy）組成完全體火箭，總高接近 400 英尺。

SpaceX 的獵鷹 9 號運載火箭是可重複利用發射載具，馬斯克希望星艦也能完全重複使用，製造出類似商用飛機的火箭，飛行之間的周轉時間短，唯一的主要成本只有燃料。