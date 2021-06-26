以色列、英國遇Delta病毒疫情反彈 WHO：打完疫苗口罩別摘

由於印度變種 Delta 病毒擴散，疫苗高施打率的以色列和英國，最近因為疫情反彈，澳洲雪梨部分地區也罕見實施封鎖。世界衛生組織 (WHO) 周五 (25 日) 表示，Delta 病毒傳染力極高，已經完整接種疫苗的人仍應持續佩戴口罩、保持社交距離。

以色列暫緩全國解封，周五宣布恢復室內戴口罩等防疫規定。以國疫苗接種率是全球前段班，16 歲以上完整施打兩劑輝瑞疫苗的成年人約 80%，但最近 90% 新增確診者感染 Delta 病毒，而這些人當中有一半已經完整施打疫苗。

以國周四新增 200 例確診，從 6 月稍早的 10 例大幅上升。以國最大健康管理組織 Clalit 主管說：「Delta 變種病毒入侵，改變了傳播情況。」

英國最近一周新增 35204 例 Delta 病毒患者，這類確診者如今占確診病例的九成以上。公衛部門表示，施打疫苗對避免因感染 Delta 病毒而重症住院或死亡仍有超過 90% 防護力，同時提醒已經施打疫苗者仍存在一定的「突破性感染」風險。

澳洲雪梨市則宣布，市中心、東部郊區和 Bondi 海灘等地區，周六 (26 日) 起實施封鎖至少一周。雪梨上一次在去年 12 月實施封鎖，為期三個禮拜，範圍涵蓋北海岸地區約 7 萬名民眾。

Delta 病毒已經出現在全球數十個國家，世衛敦促完全接種疫苗的人持續佩戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

世衛助理秘書長 Mariangela Simao 說：「切勿以為打完兩劑疫苗就安全了，大家還是需要保護自己。」