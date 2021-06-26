美CDC：完整接種疫苗仍染疫住院或死亡者罕見 65歲以上風險較高

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周五 (25 日) 最新數據顯示，美國迄今約 60 萬人完成疫苗接種，當中仍有超過 4100 人染疫後住院或死亡，而且 65 歲以上年長者的「突破性感染」(breakthrough infection) 風險高得多。

CDC 公布這項統計至周一的報告顯示，迄今有至少 750 人完成接種兩劑疫苗後不幸染疫身亡，其中 142 人是無症狀感染者或無關新冠肺炎。另有 3907 人完整接種仍染疫住院，其中超過 1000 人屬於無症狀感染者或與新冠肺炎無關。

這些住院或死亡的突破性感染者中，65 歲以上年長者占 76%。

這種所謂的突破性感染相當罕見，且多為無症狀感染者。美國食品藥物管理局 (FDA) 兒童疫苗首席顧問 Paul Offit 說，疫苗並非百分之百有效，上述情況早在預期，但疫苗仍提供保護力，完整接種後不幸染疫身亡的人數遠低於疫情爆發迄今病歿的 60 萬人。

美國迄今已經有 46% 人接種兩劑疫苗，大多數人至少已經接種一到兩劑的 mRNA 疫苗，也就是輝瑞和莫德納的疫苗。

美國已經批准施打的三個廠牌疫苗中，輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 疫苗保護接種者免於感染病毒的效力，分別是 95% 和 94%，嬌生 (JNJ-US) 為 66%。但這三種疫苗對保護接種者重症住院，效力都相當卓越。

美國從 5 月 1 日起不再一一統計突破性感染案例，只計算住院或死亡的人數，遭到一些醫療專家抨擊。CDC 也表示，已接種疫苗仍染疫的數目可能遭到低估，因這些數據仰賴自願性通報。

Delta 病毒的突破性感染情況

突破性感染疫情也發生在接種進度前段班的以色列和英國，尤其兩國最近印度變種 Delta 病毒確診人數快速上升。

以國最近新增確診有 70% 感染的是 Delta 病毒，其中三分之一已經接種疫苗。以國 80% 成人已施打疫苗。

此外，英國公衛部門報告顯示，6 月 8 日到 14 日期間，感染 Delta 病毒身亡的 73 人當中，有 26 人已經完整接種疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 周五敦促完全接種疫苗的人持續佩戴口罩、保持社交距離和其他防疫措施，因為 Delta 病毒傳染力極高。